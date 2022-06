Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Imagens vazadas aparecendo para mostrar o Samsung Galaxy Z Flip 4 surgiram, exibindo a tela do smartphone e um vinco quase inexistente.

Temos visto muitos rumores sobre o Galaxy Z Flip 4 nos últimos meses, mas esta seria a primeira ocasião em que o dispositivo foi realmente vazado na carne.

Eles também coincidem com os rebocos anteriores, com apenas um brilho muito leve mostrando onde o vinco do visor apareceu anteriormente. As imagens, como vistas abaixo, mostram o alegado Z Flip 4 com o visor aberto e fechado, assim como de lado.

O exterior brilhante do telefone parece ter sido substituído por um acabamento fosco para este modelo em particular, mas, além disso, é muito difícil detectar quaisquer diferenças claras entre o smartphone vazado e o atual Galaxy Z Flip 3.

Devemos notar, também, que mesmo o vinco da tela principal pode não ter se tornado menos proeminente. Embora pareça menos intrusivo nas imagens vazadas, também temos muita experiência usando este telefone, e como ele parece realmente depender de onde a luz está saltando da dobra.

Em outro lugar, o visor frontal novamente parece estar unido com uma configuração de câmera dupla, e a mesma câmera de auto-furador na tela principal.

Esperamos ver anúncios oficiais para a próxima geração de telefones dobráveis da Samsung por volta de agosto - que também deve incluir o Z Fold 4 - para que não haja muito tempo para esperar até vermos o que exatamente mudou entre as gerações.

No entanto, muito mais vazamentos e rumores devem ser filtrados entre agora e então, portanto, fique atento.

Escrito por Conor Allison.