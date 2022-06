Samsung está transformando o Samsung Pay em uma carteira para cartões, senhas, tickets e chaves digitais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Em um movimento que talvez não surpreenda ninguém, a Samsung anunciou que está dobrando o Samsung Pass para Samsung Pay. A mudança espelha o anúncio da própria carteira do Google, onde haverá um local para todas as suas fichas de segurança, em vez de tê-las espalhadas por diferentes aplicativos.

A Samsung manterá o nome Samsung Pay, mas o serviço será muito mais inclusivo, de modo que todos os elementos que você deseja manter seguros estarão em um só lugar - e isso também se expandirá para ativos digitais, como o Bitcoin.

A atualização está sendo feita inicialmente na Coréia do Sul e se expandirá para outras regiões também, quando teremos uma idéia melhor do que será apoiado exatamente.

O novo serviço permitirá que você tenha acesso a seus cartões de embarque de companhias aéreas, por exemplo, bem como o registro de chaves digitais para a entrada de carros, de modo que há alguma construção de ecossistema a ser feita aqui.

Grande parte da utilidade de qualquer aplicativo deste tipo dependerá de quão bem ele integra todos os serviços que você deseja utilizar.

É claro que será concorrência com a nova Carteira do Google - assim como os dispositivos Samsung ofereceram a escolha entre Samsung Pay e Google Pay no passado - e estamos adivinhando que é por isso que está começando em casa, na Coréia.

A mudança chegará aos dispositivos que rodam Android 9 e superior, mas atualmente não está claro quando veremos mudanças nos EUA ou na Europa.

