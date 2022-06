Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung deverá lançar o Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Watch 5 antes do final do ano e o último vazamento nos deu uma data potencial para o anúncio.

De acordo com Jon Prosser - que tem um histórico tão bom - a Samsung anunciará os sucessores do Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 e o Watch 4 em 10 de agosto de 2022.

Em um tweet, Prosser afirmou que o Galaxy Z Fold 4 virá nas opções de cores Preto Fantasma, Verde e Bege, enquanto o Galaxy Z Flip 4 virá nas cores Grafite, Púrpura Bora, Ouro Rosa e Azul. Diz-se que os pré-encomendas para ambos começarão no mesmo dia do anúncio - 10 de agosto - com disponibilidade a partir de 26 de agosto.

Prosser também afirmou que haveria três modelos do Galaxy Watch 5. Diz-se que haverá um modelo padrão de 40mm nas cores Phantom Black, Silver e Pink Gold, um modelo padrão de 44mm nas cores Phantom Black, Silver e Sapphire e um modelo Galaxy Watch 5 Pro com uma caixa de 46mm e nas cores Phantom Black e Silver.

Todos os modelos do Galaxy Watch 5 smartwatch serão anunciados em 10 de agosto juntamente com o Z Fold 4 e o Z Flip 4, com pré-encomendas começando também nessa data.

Como os smartphones dobráveis, diz-se que os modelos Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro estarão disponíveis a partir de 26 de agosto. O cronograma se encaixa nas linhas de tempo de lançamento anteriores da Samsung, embora nada tenha sido confirmado pela empresa até o momento. Por enquanto, você pode ler tudo sobre o Samsung Galaxy Z Fold 4 e o Galaxy Z Flip 4 em nossas características separadas.

Escrito por Britta O'Boyle.