Dicas e truques do Samsung Galaxy A53: 13 características legais para experimentar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com cada telefone Android diferente vem um monte de ajustes de software que o tiram da experiência que você obteria onde comprar um Pixel ou um orçamento Nokia Android. Algo que o torna único para aquele fabricante. Isso é certamente verdade para Samsung que carrega sua própria One UI em telefones como o Galaxy A53 5G.

No vídeo abaixo mostraremos uma coleção de recursos que achamos mais úteis em nosso tempo com o telefone, e a maioria deles não estão limitados ao Galaxy A53. Desde que você tenha um telefone Samsung moderno com Android 12, você deve descobrir que a maioria deles também existe para você.

O brilho automático nos smartphones tornou-se realmente bom nos últimos anos, mas às vezes é uma área que não é tão boa nestes produtos de gama média. Às vezes você vai querer ajustar manualmente o brilho sem ter que passar duas vezes para chegar ao controle. Assim, para facilitar o seu brilho, você pode fazer com que ele apareça com apenas um deslize para baixo a partir do topo da tela.

Basta deslizar duas vezes para baixar a sombra dos ajustes rápidos e tocar os três pontos no canto. Agora escolha a opção 'Quick panel layout', e depois 'Brightness control'. Toque em 'Mostrar sempre', e agora sempre que você deslizar suas notificações para baixo, você terá um deslizador de brilho da tela na parte superior da tela.

Às vezes descobrimos que com certos aplicativos, particularmente jogos, o visual nem sempre se encaixa na tela. Em vez disso, a Samsung coloca um bar na parte superior para esconder o recorte do furo da câmera. No entanto, você pode mudar isso manualmente para qualquer aplicativo que quiser.

Vamos dizer, por exemplo, que é Mario Karts ou Call of Duty que você quer mudar, basta ir para Configurações > Exibir e agora encontrar 'Aplicativos de tela cheia' na lista. Agora escolha a opção de corte da câmera na parte inferior e você verá uma lista de todos os seus aplicativos instalados. Encontre aquele que você deseja mudar, selecione-o e - se você não quiser uma barra preta na parte superior - escolha 'Mostrar recorte de câmera'.

Agora esse aplicativo deve preencher a tela.

Uma característica bastante desconhecida nos telefones Samsung que já existe há alguns anos é a capacidade do Adapt Sound. Usando isto, você pode garantir que as freqüências de música etc. estejam sintonizadas em seus ouvidos, e você pode optar por uma predefinição com base na idade, ou testar sua própria audição.

Para usá-lo, certifique-se de ter um par de fones de ouvido ou fones de ouvido conectados e que você esteja em uma sala silenciosa dentro de casa, longe de qualquer ruído. Em seguida, vá para Configurações > Sons e vibração e, em seguida, 'Qualidade sonora e efeitos'. Na próxima tela, você verá uma opção que diz 'Adaptar som'. Escolha-a, e então toque em uma das predefinições para sua idade, se quiser, ou para afiná-la toque no botão 'Testar minha audição'.

Passe pelo teste - que verá como você ouve diferentes freqüências mais altas ou mais baixas e então constrói um ajuste de EQ apenas para você que se aplicará sempre que você tiver seus fones de ouvido ou fones de ouvido conectados no futuro.

Para que o telefone pareça o mais rápido e suave possível, você vai querer aproveitar as taxas de atualização de 120Hz. Ele não está habilitado por padrão, mas se você for a Configurações > Visualização e depois escolher a opção 'Suavidade de movimento', você encontrará duas configurações. Escolha a configuração mais alta para ativar o pico de 120Hz.

Esta não é uma característica nova, mas há muitas pessoas por aí que ou lutam para ver pequenos textos e ícones ou - até mesmo - preferem que tudo seja maior na tela. Você pode ajustar isto indo para Configurações > Exibir e depois escolher 'Zoom da tela'. Ajuste o controle deslizante até que as coisas tenham um tamanho confortável para você.

Ok, então seu telefone não vai literalmente se autodestruir. Mas sim, você pode permitir que o telefone seja automaticamente reinicializado na fábrica e apague todos os dados quando houverem 15 tentativas fracassadas de desbloqueá-lo. (Talvez não uma para habilitar se você tiver crianças que gostem de adivinhar seu código PIN).

Abra Configurações > Tela de bloqueio e agora encontre 'Configurações de bloqueio seguro'. Está perto do topo da lista. Digite seu número PIN e na tela seguinte você verá uma opção de reinicialização automática de fábrica. Quando você alterná-la, ativará o recurso que limpa completamente seu telefone quando alguém tentar - sem sucesso - desbloqueá-lo 15 vezes.

Por padrão, você acessa a gaveta do aplicativo deslizando para cima da parte inferior do visor na tela inicial. No entanto, você pode achar mais fácil e conveniente ter um botão que você pode apertar em seu lugar.

Se você quiser um, vá para Configurações > Tela inicial e você verá uma alternância ao lado de uma opção que diz "Mostrar botão de tela de aplicativos na tela inicial". Ative-o e agora você terá um botão clássico do Android na tela inicial para lançar a gaveta dos aplicativos.

Nos últimos anos, os fabricantes de telefones Android decidiram que você preferia que o botão de dormir/despertar fosse um botão inteligente de lançamento de assistente. No entanto, você pode trazer de volta a funcionalidade do botão de ligar/desligar. Vá para Configurações > Recursos avançados > Tecla lateral e agora em 'Pressione e segure', escolha a opção 'Desligar menu'. Agora, quando você apertar e segurar o botão, você terá as opções de desligar/desligar em vez de Bixby.

No mesmo menu que a dica anterior, você verá também uma opção de dupla pressão. Por padrão, quando você apertar duas vezes o botão ao lado, a câmera será acionada. No entanto, você pode escolher que ela faça outra coisa ao invés disso. Por exemplo - achamos muito útil lançar o Google Pay. Então toque em 'Abrir aplicativo' e você verá uma lista de todos os seus aplicativos. Escolha Google Pay ou Samsung Pay da lista de aplicativos, qualquer que seja o serviço que você prefira usar.

Como muitos fabricantes de telefones Android, a Samsung tem um software lançador de jogos que foi projetado para otimizar as configurações dos jogos. Entretanto, há também uma série de jogos pequenos e casuais já disponíveis no software pronto para jogar. Eles são apenas quebra-cabeças básicos, mas podem ser divertidos para passar o tempo.

Basta abrir o aplicativo Game Launcher e tocar na aba de jogo instantâneo na parte inferior da tela. Agora escolha um jogo para jogar, e você pode ir direto para ele sem instalar mais nada.

Uma característica relativamente recente da Samsung é a "melhor foto" que o ajuda a alinhar sua foto. Abra o aplicativo da câmera e toque na engrenagem de ajuste no canto superior, agora encontre 'Sugestões de tiro'. Ative-o e agora, quando você carregar a câmera no modo foto, você verá um ponto na tela para ajudá-lo a alinhar a foto.

Quando você desliza o botão do obturador, por padrão, ele cria um tiro de ruptura. Isto pode ser bastante útil quando se dispara objetos em movimento rápido. Entretanto, você pode realmente mudar esta ação de modo que, em vez de disparar uma explosão de fotos, ele cria um gif em movimento.

Abra as configurações da câmera novamente tocando nessa engrenagem no aplicativo da câmera, agora selecione a opção 'Swipe shutter to' e selecione 'create GIF'. Agora, quando você voltar para a câmera e passar através do botão de obturação, e continuar segurando, ele irá disparar uma explosão constante de fotos e transformá-las em uma animação.

Por padrão, quando você for filmar o vídeo, ele será ajustado para 1080p ou HD total. Mas é fácil o suficiente para mudá-lo para 4K. Basta abrir o aplicativo da câmera, entrar no modo vídeo e tocar no ícone FHD na barra de ferramentas superior e depois escolher 'UHD'. Agora o vídeo será capturado em uma resolução mais alta.

Para uma lista mais extensa de dicas e truques de software, temos uma coleção muito aprofundada em nosso Samsung Galaxy S22 de dicas e truques. Algumas delas se limitam ao modelo de carro-chefe, mas - novamente - muito estará disponível para os usuários do Galaxy A53, A73 e A33 também.

Escrito por Cam Bunton.