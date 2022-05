Samsung Galaxy Z Fold 4 especificações de vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O sucessor do Galaxy Z Fold 3 da Samsung - que deve ser chamado de Galaxy Z Fold 4 - tem sido objeto de uma série de rumores e vazamentos nos últimos meses, mas o mais recente dá uma visão geral das principais especificações que podemos esperar.

De acordo com o especialista Yogesh Brar, que tem um bom histórico com vazamentos da Samsung, o Samsung Galaxy Z Fold 4 virá com um display principal de 7,6 polegadas e um display externo de 6,2 polegadas, com ambos oferecendo uma taxa de atualização de 120Hz.

Samsung Galaxy Z Fold4



- Interior: QXGA+ AMOLED de 7,6", 120Hz

- Externo: 6.2" HD+ AMOLED, 120Hz

- Snapdragon 8+ Gen 1 SoC

- 12/16GB RAM

- 256/512GB armazenamento

- Câmera Traseira: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

- Câmera Interna: 16MP (UD)

- Câmera Externa: 10MP

- Android 12, OneUI

- 4.400mAh bateria, 25W- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 30 de maio de 2022

Diz-se que o chipset é o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ e Brar diz que haverá variantes com 12GB e 16GB de RAM e 256GB e 512GB de armazenamento. Diz-se que a capacidade da bateria será de 4400mAh, que suportará carga rápida de 25W e que o dispositivo funcionará no Android 12 a partir da caixa com o One UI da Samsung.

Diz-se que estará presente uma câmera traseira tripla, com uma câmera principal de 50 megapixels, câmera ultra larga de 12 megapixels e uma câmera telefoto de 12 megapixels com zoom de 3x. Diz-se que uma câmera de 16 megapixels sob o mostrador estará ocupando o mostrador principal, enquanto uma câmera de 10 megapixels autofixantes estará no mostrador externo quando dobrada.

Brar não revelou uma data de lançamento ou preço em seu tweet, embora seja esperado que a Samsung Galaxy Z Fold 4 seja revelada em algum momento em agosto ou setembro deste ano. Por enquanto, você pode ler todos os rumores em torno do dispositivo em nosso recurso separado, mas Brar certamente acrescentou algumas peças que faltam no quebra-cabeça.

Escrito por Britta O'Boyle.