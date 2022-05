Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung anuncie novos modelos em sua linha dobrável Galaxy Z antes do final do ano, com o Galaxy Z Flip 4 e o Galaxy Z Fold 4, ambos rumores.

Já ouvimos falar muito sobre o Galaxy Z Flip 4 e vimos rastros do dispositivo, mas agora ele também vazou no Geekbench (via Sammobile) sugerindo que chegará com o chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, atualmente não anunciado, que tem o nome de código Taro.

Segundo o banco de dados do Geekbench, o modelo americano do Galaxy Z Flip 4 também virá com 8GB de RAM e Android 12 fora da caixa.

O vazamento não revela mais nada em termos de especificações, embora relatórios anteriores tenham afirmado que o Z Flip 4 virá com um choque de bateria a 3700mAh, um display externo maior que mede mais de 2 polegadas e uma tela principal com taxa de atualização de 120Hz. Diz-se também que o dispositivo dobrável horizontalmente vem com uma construção mais fina que o Galaxy Z Flip 3, o potencial de uma dobradiça redesenhada e uma resistência IPX8 à água e poeira.

Ainda não houve nenhum vazamento de câmera, portanto ainda não está claro qual será a configuração na parte traseira do Z Flip 4, embora relatórios tenham dito que poderia ser mais barato do que o Galaxy Z Flip 3 e vem em quatro cores, incluindo dourado, cinza, azul claro e violeta claro. Você pode ler todos os rumores do Samsung Galaxy Z Flip 4 em nossa reportagem separada.

Escrito por Britta O'Boyle.