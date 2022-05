Boatos da Samsung Galaxy Z Flip 4: Qual é a história até agora?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung pode já ter anunciado sua principal nave Galaxy S, juntamente com as adições à sua linha de smartphones de médio alcance Galaxy A este ano, mas ainda estamos aguardando atualizações em sua linha dobrável Galaxy Z.

Circulam rumores ao redor tanto do Galaxy Z Fold 4 quanto do Galaxy Z Flip 4. Cobrimos o estilo livro Z Fold 4 em um recurso separado, mas aqui estamos nos concentrando no telefone dobrável horizontal - o Galaxy Z Flip 4. Isto é tudo o que temos ouvido até agora.

Agosto/Setembro de 2022

Mais barato que o Z Flip 3?

No momento, não há rumores concretos sugerindo uma data exata para o lançamento do Samsung Galaxy Z Flip 4, embora espera-se que ele seja anunciado junto com o Galaxy Z Fold 4 em agosto de 2022 ou setembro de 2022.

O Galaxy Z Flip 3 e o Z Fold 3 foram ambos anunciados em agosto de 2021 antes de serem postos à venda no final de agosto de 2021. Com agosto anteriormente reservado para a série Galaxy Note, faz sentido para a série Galaxy Z Fold ocupar esse espaço, já que não haverá uma Note este ano.

Em termos de preço, esperaríamos que o Galaxy Z Flip 4 viesse em torno do mesmo que seu predecessor, que começou em US$999 nos EUA e £949 no Reino Unido. Tem havido rumores que sugerem que o dispositivo verá um corte de preço, o qual estamos aqui, é claro, mas por enquanto, nada está confirmado.

Melhor classificação de IP?

Maior display externo

Quatro cores

O design do Samsung Galaxy Z Flip não mudou muito desde o seu lançamento - exceto a tela da capa - e parece que vamos dizer o mesmo no próximo ano também. Diz-se que haverá alguns pequenos ajustes nas medidas gerais e talvez uma tela externa um pouco maior, mas caso contrário o Galaxy Z Flip 4 será parecido com o Galaxy Z Flip 3.

Um rumor dizia que a dobradiça estava sendo redesenhada e que o Galax Z Flip 4 seria mais leve como resultado. Houve também a sugestão de uma melhor resistência à água e ao pó.

Renders sugeriram que o Galaxy Z Flip 3 continuará a oferecer um design premium com uma dobradiça horizontal e esquadriada nas bordas. Espera-se que haja um painel na parte superior do alojamento da câmera traseira dupla e um visor, enquanto que o visor interno deverá ter uma câmera no centro na parte superior - ainda não está claro se esta será uma câmera com furo de perfuração ou uma câmera sob visor.

De acordo com rumores, o Samsung Galaxy Z Flip 3 virá em quatro cores, incluindo azul claro, violeta claro, dourado e cinza. Ainda não se sabe se haverá uma edição sob medida para o Flip 4 que lhe permitirá misturar e maximizar as opções de cores para um visual mais exclusivo.

Visor externo de 2" + polegadas

Visor principal de 6,7 polegadas

Câmera UPC?

Tem-se falado de um visor de cobertura maior vindo para o Samsung Galaxy Z Flip 4, com rumores sugerindo que poderia ter pelo menos 2 polegadas. O Galaxy Z Flip 3 tem uma tela de 1,9 polegadas de tampa e uma tela principal de 6,7 polegadas quando desdobrada.

Em termos de resolução e outras especificações, os rumores ainda não detalharam essa informação. A tela principal do Galaxy Z Flip 3 ofereceu uma resolução Full HD+, o que também seria de se esperar do Z Flip 4.

Houve também alguns rumores que sugerem que a Samsung está trabalhando em uma câmera com visor subaquático para o Z Flip 4, embora nada esteja confirmado até agora. O Galaxy Z Fold 3 tem um UPC, embora não seja surpreendente, então esperamos ver algumas melhorias antes que ele chegue ao Z Flip 4.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus?

Pelo menos 8GB de RAM

3700mAh bateria?

Espera-se que o Samsung Galaxy Z Flip 4 funcione com o processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, como a maioria dos principais smartphones que já foram lançados em 2022, embora também seja possível optar pelo chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus, que corre o boato.

O Galaxy Z Flip 3 tinha 8GB de RAM e uma escolha de 128GB e 256GB de armazenamento, portanto é provável que o Z Flip 4 ofereça pelo menos isso. Há uma capacidade de bateria de 3300mAh também, embora tenha sido reivindicado que o Galaxy Z Flip 4 poderia aumentar isto para 3700mAh, o que seria um bom choque.

Com base em outros relatórios, parece que o Galaxy Z Flip 4 ficará com um sensor físico de impressões digitais dentro do botão de energia, em vez de optar por uma solução de subexposição desta vez.

Câmera traseira dupla

Câmera frontal - furo de punção ou UPC

Até agora, não há nenhum boato em torno das câmeras que podemos esperar ver no Samsung Galaxy Z Flip 4.

O Samsung Galaxy Z Flip 3 5G vem com uma câmera dupla no exterior com dois sensores de 12 megapixels - um dos quais é uma lente de grande ângulo com abertura f/1,8 e o outro é uma lente ultra grande angular com abertura f/2,2.

Há também uma câmera de 10 megapixels com abertura f/2,4.

Esperávamos que o Samsung Galaxy Z Flip 4 oferecesse pelo menos o mesmo que seu predecessor, mas é mais do que provável que haja algumas melhorias também, seja em termos de hardware, software ou ambos.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy Z Flip 4.

91Mobiles publicou alguns folhetos do Samsung Galaxuy Z Flip 4 em associação com a OnLeaks.

AUniverseIce alegou que o Samsung Galaxy Z Flip 4 receberá um aumento de 100% na bateria para 3700mAh.

O UniverseIce tweeted, alegando que o Samsung Galaxy Z Flip 4 irá optar pelo chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus, ao lado do Z Fold 4.

Ross Young tweeted, alegando que o Samsung Galaxy Z Flip 4 virá em quatro opções de cores de Ouro, Cinza, Azul Claro e Violeta Claro.

Ross Young tweeted, alegando que o Samsung Galaxy Z Flip 4 irá oferecer uma tela externa maior. Nenhum detalhe específico foi detalhado a não ser que seria de pelo menos 2 polegadas

O GalaxyClub relatou que o Samsung Galaxy Z Flip 4 poderia ver um aumento de bateria de 100mAh.

Ross Young tweeted que os níveis de produção do Galaxy Z Flip 4 são mais que o dobro do Galaxy Z Flip 3 e que o preço poderia ser reduzido.

Um relatório alegou que a Samsung não optará por sensores de impressão digital sob exibição no Z Flip 4 ou Z Fold 4.

Um post no site coreano Naver detalhou uma série de melhorias esperadas para o Z Flip 4, incluindo uma construção mais leve, melhor resistência à água e ao pó, câmeras de sub-display, dobradiça melhorada e a mesma data de lançamento do modelo anterior.

