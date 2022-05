Samsung Galaxy Z Fold 4 especificações da câmera vazamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que o Samsung Galaxy Z Fold 4 seja o próximo grande lançamento de dispositivos da Samsung e, embora ainda esteja a vários meses do lançamento, tem havido muitos rumores em torno dele. O último relatório segue alguns grandes rasgos do dispositivo dobrável e fala sobre o que esperar da câmera traseira.

De acordo com a leaker UniverseIce - que tem um histórico decente - a Samsung Galaxy Z Fold 4 virá com uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera ultra larga de 12 megapixels e uma câmera teleobjectiva de 12 megapixels com zoom de 3x.

UniverseIce acompanhou o tweet com um segundo tweet dizendo que a câmera teleobjectiva será a "câmera 3x mais forte da empresa, mais forte que a S22 Ultra".

Relatórios anteriores haviam afirmado que a Samsung Galaxy Z Fold 4 terá uma carga de câmera semelhante à da Galaxy S22, portanto as informações do Ice UniverseIce parecem confirmar isso. O Samsung Galaxy S22 tem uma câmera traseira tripla, composta de um sensor principal de 50 megapixels com abertura f/1,8 e OIS, mais um sensor ultra-largo de 12 megapixels com abertura f/2,2 e uma teleobjectiva de 10 megapixels com abertura f/2,4 e zoom óptico de 3x.

Melhores ofertas do Primeiro Dia da Amazônia dos EUA em 2021: Selecione as ofertas ainda ao vivo Por Maggie Tillman · 17 Maio 2022

Por enquanto, nada está confirmado, mas você pode ler tudo sobre os últimos rumores e relatórios sobre o Samsung Galaxy Z Fold 4 em nosso recurso separado.

Escrito por Britta O'Boyle.