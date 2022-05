O Samsung Galaxy Z Fold 4 poderia ter este aspecto

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não faltaram vazamentos ao redor do Samsung Galaxy Z Fold 4 recentemente, o que nos dá uma visão mais detalhada do que o próximo telefone dobrável da Samsung pode parecer.

Na sequência dos vazamentos no display de @UniverseIce, agora temos aparelhos completos de @OnLeaks, à medida que os vazamentos no Twitter começam a funcionar.

Os novos renders tentam nos dar uma melhor interpretação visual do que esperar do telefone dobrável Samsung 2022, com uma leve mudança na relação de aspecto e uma embalagem geral mais fina e leve, tornando o Z Fold 4 potencialmente muito mais atraente para os clientes.

Embora os telefones dobráveis sejam revolucionários, não há como evitar o fato de que muitos deles ainda são bastante volumosos em comparação com um smartphone típico.

Diz-se que o Samsung Galaxy Z Fold 4 oferecerá um visor de 6,2 polegadas na tampa, enquanto que haverá um visor dobrável de 7,6 polegadas no interior. É provável que ambos sejam painéis OLED de 120Hz.

Há a sugestão de que teremos uma câmera sub-exposta no interior, enquanto o design exterior usará a separação individual das lentes, como vimos no Samsung Galaxy S22 Ultra.

Isso lhe dá uma aparência premium, encaixando-se no modelo Galaxy S, desde que estes designs se revelem verdadeiros.

Esperamos que este telefone seja mais leve na mão, enquanto estiver equipado com o hardware mais recente que a Samsung oferece, por isso deve ser um telefone realmente convincente.

Não há comentários oficiais sobre o próximo telefone dobrável Galaxy, mas esperamos que ele seja anunciado em agosto ao lado do Samsung Galaxy Z Flip 4, que por si só já viu uma série de vazamentos também. Há mais imagens e vídeos no link da fonte.

