(Pocket-lint) - Parece - provavelmente em um esforço para tornar a tela da capa externa mais prática e útil - que a Samsung está mudando a relação de aspecto de suas próximas telas Galaxy Z Fold.

Alguns vazamentos recentes de uma fonte relativamente prolífica no Twitter mostram como as telas externas e internas foram mudadas para o novo modelo.

Com o dispositivo parecendo ser um pouco mais curto e largo pela frente, parece que a tela da Samsung não será tão estreita e longa como antes. Não há uma grande diferença, mas poderia ser suficiente para tornar essa tela mais conveniente de usar.

Comparação grosseira das telas externas Fold3 e Fold4. pic.twitter.com/3k9Vp7FWCE- Ice universe (@UniverseIce) 9 de maio de 2022

Devido a esta mudança, a tela interna dobrável parece ser mais larga do que é alta, fazendo com que pareça mais próxima da forma quadrada. Pode-se argumentar que isto também é mais prático na medida em que melhora certos cenários de tela dividida.

No entanto, com ela parecendo ser uma tela mais larga, isso pode tornar a digitação nela um pouco menos conveniente. Os dois tweets vêm de @UniverseIce, que muitas vezes é encontrado vazando detalhes telefônicos antes dos lançamentos, e muitas vezes está correto.

Sem ver este dispositivo sem aviso prévio pessoalmente, é difícil dizer exatamente quão diferente a experiência pode ser. E, embora as mudanças devam torná-lo mais prático, isso provavelmente não significará que o encontremos com níveis Oppo Find N de fácil utilização com uma só mão e de bolso.

Para aqueles que esperam que o próximo Fold tenha uma bateria maior, há algumas más notícias aqui também. Acompanhando seus tweets de tamanho de tela, o especialista também compartilhou as especificações da bateria e afirmou que o Fold 4 terá a mesma bateria de 4400mAh que seu predecessor.

Escrito por Cam Bunton.