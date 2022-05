Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um vazamento recente sugere que a Samsung levou em conta as críticas à tela de cobertura do Z Flip, e aumentará seu tamanho no próximo modelo. Na verdade, afirma-se que a tela - que atualmente é de 1,9 polegadas na diagonal - aumentará para mais de duas polegadas.

Exatamente o quanto ela ultrapassa a barreira de duas polegadas não está claro. Mas qualquer aumento no tamanho é bem-vindo.

As informações vêm da Ross Young - o CEO da Display Supply Chain Consultants - que compartilha regularmente informações sobre telas de smartphones para os próximos dispositivos.

O Z Flip 4 terá uma tela de cobertura maior do que o Z Flip 3. Começa com um 2 ao invés de 1,9" ... - Ross Young (@DSCCRoss) 2 de maio de 2022

Embora a melhoria nas primeiras gerações fosse necessária para torná-la mais útil, a tela de cobertura de 1,9 polegadas da geração atual ainda poderia ser melhorada. Na verdade, é a única área onde se destaca a Razr 5G da Motorola.

Com sua tela de 2,7 polegadas de cobertura, o painel externo da Razr pode ser usado para muito mais do que o painel menor da Samsung e é um monitor de câmera muito mais útil para a captura de imagens seladas. Quanto mais perto a Samsung puder chegar a isso, melhor.

Escrito por Cam Bunton.