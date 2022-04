Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Galaxy Z Fold 3 da Samsung é um ótimo telefone dobrável, mas com o mercado de telefones dobráveis realmente começando a pegar, todos os olhos se voltaram para o que a Samsung irá melhorar e oferecer em sua próxima geração de sua série Z.

Isto é tudo o que ouvimos sobre o Galaxy Z Fold 4, incluindo quando poderá ser lançado, o que poderá oferecer e como poderá melhorar no Galaxy Z Fold 3.

Setembro de 2022

Em torno de £1599/$1799?

O Samsung Galaxy Z Fold 4 deverá ser lançado em algum momento em agosto de 2022 ou setembro de 2022.

Por enquanto, não houve rumores indicando uma data específica, mas o Galaxy Z Fold 2 foi lançado em setembro de 2021 e o Galaxy Z Fold foi disponibilizado em setembro de 2019, portanto setembro parece provável.

No passado, a série Galaxy Note tinha um slot de lançamento em agosto, mas não temos uma Note desde 2020, com o Galaxy S22 Ultra essencialmente substituindo esta linha, deixando o slot de lançamento para a série Z.

Em termos de preço, o Galaxy Z Fold 3 começa em £1599 no Reino Unido e $1799 nos EUA. Espera-se que o Galaxy Z Fold 4 seja mais ou menos o mesmo. Tem havido rumores que sugerem que pode ser mais barato, embora não seja detalhado por quanto.

Semelhante ao Z Fold 3

Classificação IPX8

Caneta S embutida

Tem sido afirmado até agora que o Samsung Galaxy Z Fold 4 terá um design semelhante ao de seu predecessor e, em vez disso, se concentrará na durabilidade. Se este for o caso, podemos esperar novamente um desenho estilo livro com uma carcaça traseira tripla de câmera na parte traseira.

Desta vez, fala-se de mais de uma câmera sob exibição, presumivelmente uma na tela externa para acompanhar a tela interna, e também se fala de uma caneta S embutida, como a Samsung Galaxy S22 Ultra oferece.

Um sensor de impressão digital subexibido também foi mencionado inicialmente para o Galaxy Z Fold 4, embora desde então tenha sido afirmado que o dispositivo se colará a um sensor de impressão digital físico na lateral, como o Z Fold 3.

O Galaxy Z Fold 3 oferece uma impermeabilidade IPX8, bem como uma estrutura mais resistente em comparação com seu predecessor, de modo que esperaríamos que o Z Fold 4 mantivesse essa classificação IP, se não a melhorasse.

6,19 polegadas externo

7,56-polegadas internas

Taxa de atualização de 120Hz

Relatórios sugerem que o Samsung Galaxy Z Fold 4 virá com displays de tamanho semelhante ao Galaxy Z Fold 3. Foi reivindicado que a tela externa terá 6,19 polegadas, enquanto a tela interna abrirá até 7,56 polegadas.

Espera-se que tanto a tela interna quanto a externa ofereçam uma taxa de atualização de 120Hz como a do Z Fold 3, e também se espera que o HDR10+ seja suportado.

Também há rumores de que a Samsung oferecerá um UTG (vidro ultrafino) mais resistente e melhorado para o Galaxy Z Fold 4.

Snapdragon 8 Gen 1?

Bateria melhorada

Ainda não foi mencionado muito em termos de hardware para o Samsung Galaxy Z Fold 4, embora tenha sido dito que podemos esperar uma melhoria de 10 a 20 por cento na bateria do novo dispositivo.

O Galaxy Z Fold 3 funciona no chipset Qualcomm Snapdragon 888, que foi sucedido pelo Snapdragon 8 Gen 1 agora. O Z Fold 4 oferecerá, sem dúvida, as especificações do carro-chefe, de modo que esperamos ver capacidades de 5G, pelo menos 12GB de RAM e pelo menos 256GB de armazenamento.

Tríplice traseira

Zoom de 3x

Foi reivindicado que o Samsung Galaxy Z Fold 4 terá um carregamento de câmera traseira semelhante ao Galaxy S22.

Rumores sugerem que a capacidade de zoom aumentaria de 2x no Z Fold 3 para 3x no dispositivo 2022, embora a resolução pudesse cair de 12 megapixels para 10 megapixels, o que corresponderia ao S22.

O Samsung Galaxy S22 tem uma câmera traseira tripla, composta de um sensor principal de 50 megapixels com abertura f/1,8 e OIS, mais um sensor ultra-largo de 12 megapixels com abertura f/2,2 e uma teleobjectiva de 10 megapixels com abertura f/2,4. A lente teleobjectiva oferece zoom óptico de 3x.

Isto é tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy Z Fold 4.

A Business Korea (via Sammobile) informou que a Samsung considerou o uso da tecnologia de impressão digital sob exibição para sua quarta geração de smartphones dobráveis "mas recentemente decidiu não usá-la".

Um vazamento do Galaxy Club alega que o Galaxy Fold 4 apresentará um zoom óptico de 3x em vez do zoom de 2x no atual modelo Fold, entretanto, a resolução está caindo de 12 megapixels para 10 megapixels. Também diz que a câmera da tampa frontal provavelmente será a mesma que a câmera de 10 megapixels na dobra 3.

De acordo com o jornal coreano The Elec (via Slashgear), a Samsung está trabalhando na tecnologia de exibição de última geração que permitirá que não apenas sistemas de câmera, mas sistemas biométricos sejam colocados por baixo da tela.

Ousuário do Twitter @chunvn8888 afirmou que o Samsung Galaxy Z Fold 4 terá um aumento da capacidade da bateria, possivelmente entre 10 e 20 por cento. O usuário também disse que as câmeras verão uma melhoria.

De acordo com o usuário do Twitter @dohyun854, o Galaxy Z Fold 4 terá um novo UTG (vidro ultra fino) com maior dureza e qualidade. Um espaço para a caneta S também é mencionado.

Uma dobradiça Samsung com uma dobradiça horizontal e vertical está alegadamente em desenvolvimento, e pode potencialmente acabar como a Galaxy Z Fold 4.

LetsGoDigital disse que o próximo smartphone dobrável premium da empresa poderia ser baseado em uma patente recentemente concedida - um que detalhava um dispositivo com múltiplas dobradiças.

O Elec alegou que o Samsung Galaxy Z Fold 4 virá com um slot dedicado à caneta S, juntamente com uma tela principal de 7,56 polegadas e uma tela externa de 6,19 polegadas. Diz-se que o design permanecerá praticamente o mesmo com foco na durabilidade.

Um vazamento na Naver(via TechRadar) reivindicou que o Samsung Galaxy Z Fold 4 terá duas câmeras sob exibição, bem como um sistema de câmera principal em linha com o Galaxy S22.

Uma patente sugere que o Samsung Galaxy Z Fold 4 poderia ter um sensor de impressão digital de dupla face no visor e a LetsGoDigital publicou alguns resultados de como ele poderia ser.

Um leaker chamado Lanzuk sugeriu no site de mídia social coreano Naver(via TechRadar) que o Galaxy Z Fold 4 custará menos e contará com uma câmera sob exibição melhorada que é menos visível.

Escrito por Britta O'Boyle.