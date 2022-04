Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung lance o Galaxy Z Fold 4 e o Galaxy Z Flip 4 no segundo semestre do ano e, embora várias atualizações tenham sido relatadas, parece que nenhum deles terá um sensor de impressão digital subexibido .

Tanto o Galaxy Z Fold 3 quanto o Galaxy Z Flip 3 possuem sensores físicos de impressão digital, em vez de sensores de impressão digital na tela, como os modelos Galaxy S22 , mas apesar de uma patente sugerindo que a tecnologia poderia chegar aos dispositivos dobráveis da Samsung, um novo relatório afirma que ganhou não seja o caso.

A Business Korea ( via Sammobile ) disse que a Samsung considerou o uso da tecnologia para sua quarta geração de smartphones dobráveis "mas recentemente decidiu não usá-la".

Diz-se que a Samsung decidiu usar um sensor físico no botão liga / desliga, pois é "mais vantajoso em termos de experiência do usuário (UX) desbloquear dispositivos dobráveis fazendo com que eles reconheçam as impressões digitais naturalmente ao abrir suas telas devido às suas características estruturais não as limitações da tecnologia".

Há rumores de que outras melhorias estão chegando aos sucessores do Galaxy Z Fold 3 e do Galaxy Z Flip 3, incluindo uma câmera telefoto aprimorada para o Galaxy Z Fold 4. O GalaxyClub afirmou que o Galaxy Fold 4 apresentará um zoom óptico de 3x em vez de o zoom 2x embora a resolução caia de 12 megapixels para 10 megapixels.

Por enquanto, nada está confirmado, mas esperamos ver muito mais rumores em torno dos dispositivos nos próximos meses.

