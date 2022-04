Samsung Galaxy Fold 4 apresentará câmera de zoom telefoto aprimorada?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung atualize sua linha de smartphones dobráveis e flexíveis ainda este ano, com novos modelos das linhas Flip e Fold sendo evoluídos ainda mais.

Obviamente, enquanto o Flip 4 provavelmente será o mais popular devido ao seu preço e formato conveniente, o Fold 4 será o modelo todo-poderoso aspiracional.

Ele normalmente tem câmeras melhores do que seu irmão menor, e dizem que melhorarão ainda mais em 2022, com o Fold 4 adotando a mesma lente de zoom telefoto do Galaxy S22 e S22 + .

Um vazamento afirma que o Galaxy Fold 4 contará com um zoom óptico de 3x em vez do zoom de 2x no modelo Fold atual , porém, a resolução está caindo de 12 megapixels para 10 megapixels.

O boato vem do Galaxy Club em um relatório que também afirma que a câmera frontal provavelmente será a mesma que a câmera selfie de 10 megapixels no Fold 3.

Outros detalhes nesta fase não são claros, mas rumores sugerem que o Fold 4 será um dos três novos telefones dobráveis que serão lançados neste verão.

Além da habitual garra Flip, houve especulações de que a Samsung lançará um telefone com dobradiças verticais e horizontais , em vez de apenas um único ponto dobrável.

Do jeito que está, tudo isso é apenas boatos por enquanto, mas a melhoria na câmera com zoom no Fold certamente parece uma adição provável. Faria sentido que seu dispositivo mais caro e inovador apresentasse câmeras pelo menos tão boas quanto sua linha principal de candybar padrão.

Escrito por Cam Bunton.