Samsung lança o Galaxy A73 5G sem realmente contar a ninguém sobre isso

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou atualizações para sua família Galaxy A, incluindo o Galaxy A33 5G e o Galaxy A53 5G . O que não mencionou foi o Galaxy A73 5G .

Isso foi um pouco estranho, porque o Galaxy A73 5G vazou antes do evento e era esperado para ser lançado junto com os outros dispositivos. Antes do evento, o notável vazador Evan Blass comentou que, em vez de três dispositivos, haveria apenas os dois.

No entanto, existe um Samsung Galaxy A73 5G. A Samsung menciona isso em um de seus comunicados de imprensa com uma única linha de passagem: "Outra nova adição à série Galaxy A, o Galaxy A73 5G, também estará disponível em mercados selecionados em 22 de abril".

Essa é provavelmente a razão pela qual não foi amplamente transmitido - porque você não poderá comprá-lo.

O Samsung Galaxy A73 5G é o maior dos dispositivos Galaxy A com tela AMOLED de 6,7 polegadas. Como os outros dispositivos desta família, ele adere ao full HD+ e oferece uma taxa de atualização de 120Hz .

A Samsung não especifica o que alimenta este dispositivo, mas provavelmente é o mesmo Exynos 1280 de 5 nm que os telefones lançados ao lado, com 6/8 GB de RAM e opções de armazenamento de 128/256 GB, novamente com suporte para microSD de até 1 TB.

Há uma bateria de 5000mAh e carregamento de 25W, então o lado do hardware é praticamente o mesmo do Galaxy A33 5G e do Galaxy A53 5G.

Quando se trata das câmeras, há uma pequena mudança, pois a câmera principal aqui é de 108 megapixels, que só vemos em outros lugares da linha da Samsung nos dispositivos Ultra.

Isso é suportado por uma ultra grande angular de 12 megapixels e, novamente, duas câmeras menos emocionantes, a profundidade e a macro.

Caso contrário, as imagens parecem mostrar um telefone com exatamente o mesmo design do Galaxy A33 e 53, novamente com proteção IP67 e nas cores preto, branco e verde.

Então aí está: agora você sabe tudo sobre o Samsung Galaxy A73 5G - exceto, é claro, o motivo pelo qual a Samsung manteve esse dispositivo oculto em seu lançamento.

