(Pocket-lint) - Logo após o lançamento do Galaxy S22 vêm mais telefones da Samsung. Sentados na família Galaxy A, os novos Samsung Galaxy A33 e Galaxy A53 aumentam a potência oferecida, tornando-se uma atraente proposta de gama média.

Enquanto a maior parte da celebração dos dispositivos Galaxy está focada no Galaxy S e no Galaxy Z, é o Galaxy A que realmente vende mais. Isso pode explicar por que esses dispositivos chegam tão cedo após o lançamento da série Galaxy S22, porque a Samsung os quer nas prateleiras para as pessoas comprarem.

Do par, é o Galaxy A33 5G que vê as maiores mudanças. O design muda para que seja quase idêntico ao Galaxy A53 5G, com a câmera levantada na parte traseira.

Existem algumas diferenças entre esses dispositivos visualmente, com o Galaxy A33 recebendo uma tela Infinity-U (gota d'água), enquanto o Galaxy A53 possui um orifício Infinity-O.

Há uma diferença no acabamento dos quadros também, com o Galaxy A53 ostentando uma moldura brilhante nas bordas, enquanto o A33 é fosco.

Caso contrário, as dimensões e até as cores desses telefones são bem próximas.

Ambos são equipados com o Exynos 1280, uma nova oferta de 5nm que procura aumentar o desempenho desses dispositivos. Para o Galaxy A33, este é um salto bastante grande no desempenho, enquanto a Samsung afirma que o Galaxy A53 também obtém ganhos sobre o Snapdragon 750G no Galaxy A52 5G .

Ambos os telefones têm 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, com suporte para até 1 TB de armazenamento microSD também. Há também a opção de alocar algum armazenamento como RAM virtual - até 6 GB.

Ambos têm a mesma bateria de 5000mAh e suporte para carregamento de 25W também, portanto, o desempenho do dia-a-dia provavelmente será muito semelhante.

Há uma diferença na exibição, no entanto. Já mencionamos as diferentes acomodações da câmera frontal, mas o Galaxy A53 recebe uma tela mais sofisticada: possui molduras um pouco menores, portanto é um pouco maior, mas também oferece taxa de atualização de 120Hz em comparação com a atualização de 90Hz no Galaxy A33.

Há também uma diferença nas câmeras. Ambos são afetados pelo inchaço da câmera de médio alcance, com a câmera quádrupla oferecendo um sensor de profundidade e macro, que a experiência nos diz que geralmente não vale o lugar na parte de trás do telefone.

Caso contrário, o Galaxy A33 recebe uma câmera principal de 48 megapixels e uma ultrawide de 8 megapixels, enquanto o Galaxy A53 recebe uma câmera principal de 64 megapixels e uma ultra wide de 12 megapixels. Nenhum deles oferece zoom óptico, mas ambos oferecem estabilização óptica de imagem.

A Samsung sugere que você possa usar a resolução total para ampliar e cortar, mas nada se compara a uma lente de zoom óptico real. No entanto, isso é típico da faixa intermediária e, com base no desempenho do Samsung Galaxy A52 2021, suspeitamos que a câmera principal satisfará a maioria dos usuários - especialmente porque também oferece o modo noturno.

Um scanner de impressão digital na tela, alto-falantes estéreo com Dolby Atmos e impermeabilização IP67 completam a atraente lista de especificações.

Os telefones são lançados no Android 12 com One UI 4, com a promessa de quatro atualizações do sistema operacional e 5 anos de atualizações de segurança.

Isso tudo parece ótimo, mas agora chegamos aos preços. O Samsung Galaxy A53 5G custará £ 399 e estará disponível a partir de 1º de abril. Haverá um período de pré-encomenda antes disso.

O Samsung Galaxy A33 5G custará £ 329, o que é um grande aumento em relação ao preço de £ 249 do Galaxy A32.

Atualizaremos com preços e disponibilidade internacionais completos quando tivermos.

Escrito por Chris Hall.