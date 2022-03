Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dobrável da Samsung com uma dobradiça horizontal e vertical está em desenvolvimento e pode acabar como o Galaxy Z Fold 4.

Conforme relatado por LetsGoDigital (via vazador do Twitter Dohyun Kim), o próximo smartphone dobrável premium da empresa pode ser baseado em uma patente recentemente concedida – uma que detalha um dispositivo com várias dobradiças.

Em função, seria capaz de dobrar verticalmente e manter a tela do lado de fora, com a tela do lado de dentro quando dobrada horizontalmente.

De acordo com o meio de comunicação, as dimensões do dispositivo seriam um pouco maiores que as do Galaxy Z Fold 3 , com a Samsung também considerando uma interface totalmente nova para acompanhar as mudanças de design.

Conforme detalhado na patente, o telefone apresentaria uma câmera sob a tela e também um conjunto de câmeras triplas na parte traseira - talvez em um estilo semelhante ao recém-lançado Samsung Galaxy S22 Ultra .

Com base nos detalhes e nas ilustrações da patente, o designer gráfico Parvez Khan criou renderizações e um vídeo de como o dispositivo ficará.

É claro que, embora isso tenha a sensação potencial de um caso aberto e fechado - especialmente devido ao histórico recente de Kim com vazamentos de S22 - é importante ter algum cuidado antes de cimentar este dispositivo como um smartphone de entrada .

Ainda estamos a muitos meses de qualquer possível lançamento de quarta geração dos telefones da série Z da Samsung, para começar, e também é uma suposição de nossa parte que esse modelo substituiria o Z Fold 3 e não representaria simplesmente um novo ramo dobrável.

Naturalmente, também há questões em torno da legitimidade do próprio produto de múltiplas dobradiças e se a Samsung poderia transformar um conceito relativamente novo em um telefone pronto para o consumidor tão rapidamente.

Dado o quão avançados os telefones Samsung têm sido nos últimos anos, diríamos que provavelmente é sábio não descartar nada neste estágio, mas também precisaremos ver mais alguns vazamentos e sussurros antes de comprar totalmente este.

Escrito por Conor Allison.