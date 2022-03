Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Galaxy Note da Samsung pode ter iniciado a tendência para grandes smartphones - ou phablets como eram conhecidos - mas parece que a série está entregando seu legado ao Galaxy S Ultra a partir de agora.

De acordo com uma reportagem do site coreano Dailian , Roh Tae-moon, chefe da divisão de negócios Mobile Experience (MX) da Samsung Electronics, disse a jornalistas no MWC 2022: "O Galaxy Note será lançado como 'Ultra'".

Embora a citação se perca um pouco na tradução, a essência geral sugere que o Galaxy Note não existirá mais. Não é muito surpreendente, já que a série Galaxy Note não apareceu em 2021 e, em seguida, a Samsung introduziu o Galaxy S22 Ultra, que era muito mais parecido com o Note do que seus irmãos S22 , sugerindo que era praticamente um Galaxy Note rebatizado.

O Samsung Galaxy S22 Ultra possui uma S Pen embutida - a principal característica distintiva da série Galaxy Note - e também oferece um design um pouco mais quadrado ao padrão S22 e S22 +, que novamente é um recurso muito Note.

Entramos em contato com a Samsung para uma declaração oficial, mas se você esperava um Galaxy Note 22 , considere o Galaxy S22 Ultra. O slot de lançamento do Galaxy Note provavelmente será assumido pela série Galaxy Z daqui para frente, se o relatório for preciso. RIP Galaxy Note, você foi ótimo.

