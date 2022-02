Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o Galaxy S22 , S22 + e Galaxy S22 Ultra chegando finalmente às prateleiras das lojas, a linha de telefones principais da Samsung está totalmente atualizada e pronta para o próximo ano, mas felizmente também está prestando atenção àqueles com uma linha do ano passado.

A linha S22 trouxe alguns novos toques ao software da câmera que podem parecer recursos exclusivos, mas na verdade já estão sendo lançados em telefones mais antigos em atualizações de software.

Isso inclui coisas como a capacidade de remover reflexos e sombras indesejados de fotos que você tirou no aplicativo Galeria (para que você possa aplicá-lo às fotos que tirou antes da atualização).

O aplicativo Photo Editor da Samsung precisará de uma atualização para que as adições funcionem, e você também precisará adicionar um novo plug-in para cada recurso, o que não é novidade para o aplicativo.

Depois de obtê-los, ativá-los no menu Labs no aplicativo Galeria permitirá aplicá-los às fotos à medida que avança. Embora em muitos casos isso possa ajudar a obter uma foto com a aparência correta, também é justo dizer que, em muitos casos, ela acabará parecendo um pouco estranha.

As atualizações de software significam que os ajustes provavelmente continuarão a melhorar com o tempo, e é bom ver que as alterações não se limitam aos telefones mais recentes. As atualizações devem estar disponíveis para qualquer telefone com One UI 4.0 ou posterior.

Escrito por Max Freeman-Mills.