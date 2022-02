Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para 2022, a linha principal de primeira linha da Samsung é a série Galaxy S22, compreendendo o S22 menor , o S22 + marginalmente maior e o S22 Ultra muito maior - o último dos quais vem com uma tela de borda curva e caneta S Pen integrada, ao contrário do outro dois modelos. Para o conjunto completo de diferenças entre os três, confira nosso recurso, link abaixo:

Enquanto todos os modelos Galaxy S22 chegam com o sistema operacional Android 12 do Google, a interface One UI 4.1 da Samsung fica no topo, trazendo alguns pontos e controles de software exclusivos. Muitos usuários estarão familiarizados, mas algumas configurações - como trocar o telefone ou fazer uma captura de tela - podem diferir de outros aparelhos Android no mercado.

Há muito o que aprender e muitas bugigangas que você pode descobrir. Aqui está um guia detalhado para que você possa responder a várias perguntas e aproveitar ao máximo sua nova escolha do Galaxy S22.

Dica principal do Samsung Galaxy S22: se você estiver com dificuldades para encontrar coisas, deslize de baixo para cima na tela para iniciar a bandeja de aplicativos. Dentro disso, há uma barra de pesquisa no topo, mas não apenas pesquisa em aplicativos, mas também em uma abundância de aplicativos de sistema integrados - de calendário a configurações e muito mais -, portanto, haverá várias opções selecionáveis para pular rapidamente para o que você está procurando.

Como desligar ou reiniciar o Samsung Galaxy S22: O que aparece no botão liga / desliga no lado direito de qualquer aparelho S22 (voltado para a tela) na verdade é o início do assistente de voz Bixby da Samsung. Um toque rápido no botão leva você para a tela de bloqueio. Para desligar, você precisará pressionar e segurar este botão liga / desliga e a tecla diminuir volume simultaneamente (não um toque curto, pois isso apenas fará uma captura de tela), o que abrirá uma tela de software completa com 'Desligar' , 'Reiniciar' e 'Modo de emergência'. Nesta tela, você também pode selecionar 'Configurações de tecla lateral' para reconfigurar um toque longo para ignorar o Bixby e abrir a página de desligamento.

Ative a navegação por gestos do Android: ao contrário de quase qualquer outro telefone Android em 2022, o S22 é carregado com três teclas de função para navegação. Se você quiser mudar para os gestos do Android, deslize de cima para baixo, abra as configurações (aquela pequena engrenagem no canto superior direito)> display> barra de navegação. Sim, é um lugar estranho para aparecer. A partir daqui, você tem a opção de alterar a ordem dos botões ou selecionar 'Gestos de deslizar'.

Personalize os botões de navegação: se você estiver aderindo aos controles de navegação na tela, poderá personalizar o pedido. Conforme acima, vá para configurações> exibição> barra de navegação e você pode alterar a ordem dos botões do padrão III [] < para < [] III para que o botão Voltar fique no lado oposto.

Edite sua tela inicial: um toque longo no papel de parede em qualquer tela inicial permite editar o papel de parede e estilo, temas, widgets e acessar configurações adicionais. Esta área também permitirá que você adicione telas (deslize para uma nova página e pressione o gigante + em um círculo) ou exclua telas completas (clique no ícone da lixeira na parte superior, o que gerará um prompt solicitando que você confirme a remoção da tela) .

Use o Android 12 Material Você: Adicionando opções de personalização em um nível nativo do Android 12, pressione e segure a tela inicial para abrir as opções. Em seguida, toque em papel de parede e estilo. Nesta seção - além de alterar os papéis de parede dos padrões, incluindo opções de 'vídeo' animado - você verá a opção de paleta de cores (que também aparece automaticamente após a seleção de um novo papel de parede). Isso permitirá que você personalize as cores da interface do usuário com base no seu papel de parede. Há também a opção de aplicar isso a ícones, mas só se aplica a aplicativos nativos da Samsung ou fundos de pastas.

Obtenha mais na tela inicial: você pode alterar o tamanho da grade da tela na qual seus atalhos e widgets ficam, dependendo da densidade que deseja que a tela inicial seja. Pressione e segure na tela inicial e selecione 'Configurações' no canto inferior direito (ou deslize para baixo na parte superior da tela, selecione a engrenagem de configurações e, em seguida, 'Tela inicial'). Existem opções para 4x5, 4x6, 5x5 ou 5x6 que podem ser aplicadas à grade da tela inicial e à grade da tela de aplicativos separadamente, enquanto a grade de pastas oferece 3x4 ou 4x4 para os aplicativos mantidos em arranjos de pastas.

Como acessar o Google Discover: basta deslizar da esquerda para a direita na tela inicial. Se você preferir a opção alternativa da Samsung, pressione e segure na tela inicial e deslize para a direita para acessar a página à esquerda. Aqui você verá a opção entre o Google Discover ou o Samsung Free, ou aperte o botão para cima para desativar esta página completamente.

Redimensionar widgets: Para acessar os widgets, pressione e segure a tela inicial e selecione 'Widgets'. Você precisará colocar um widget na página inicial ou nas páginas subsequentes antes de poder fazer ajustes neles. Uma vez que qualquer widget é colocado, basta pressionar e segurar o widget em si, que irá desenhar uma borda em torno dele completa com quatro 'pontos de tração' circulares. Arraste-os dentro dos parâmetros disponíveis para alterar o tamanho. Deseja excluir um widget? Pressione e segure, uma janela flutuante aparecerá oferecendo informações e uma lixeira com 'Remover' abaixo dela.

Personalize a barra de status: esta é a informação que fica na parte superior da tela. Vá para configurações> notificações e você pode selecionar entre as opções de visualização 'Breve' e 'Detalhado'. Você pode abrir 'Aplicativos incluídos' e adicionar/remover quais aplicativos têm permissão para exibir notificações em aplicativos individuais também.

Altere a quantidade de notificação ou desligue as notificações: Na seção de notificações (acesso conforme acima), você pode selecionar 'Configurações avançadas' para apresentar mais opções. A partir daqui, você pode limitar a três ícones de notificação, apenas um número de notificações ou pode optar por não ver nenhuma ou todas - a escolha é sua.

Exibir bateria como uma porcentagem: deseja ver mais do que apenas uma representação visual da duração da bateria? Você pode alternar um contador de porcentagem, que aparece ao lado do símbolo da bateria na barra de status, acessando configurações> notificações> configurações avançadas e clicando no botão 'Mostrar porcentagem da bateria'.

Permitir que sua página inicial funcione em paisagem: Esta opção permitirá que a tela inicial e a bandeja de aplicativos, configurações, etc., sejam exibidas na orientação paisagem. Está desativado por padrão, mas você pode ativá-lo em configurações> configurações da tela inicial> selecione a alternância 'Girar para o modo paisagem'. Isso é diferente dos atalhos de 'botões' na aba de notificações deslizar para baixo, onde a opção 'Retrato'/'Rotação automática' só permitirá que determinados aplicativos girem entre orientações, não configurações e similares.

Crie uma pasta: basta arrastar um aplicativo em cima de outro em qualquer página da tela inicial e uma pasta é criada. Para remover um aplicativo de uma pasta, abra a pasta e pressione e segure um aplicativo e você verá um menu pop-up que permite removê-lo ou desinstalá-lo. Para adicionar mais aplicativos, arraste-os para a pasta ou pressione o botão '+' dentro da pasta para adicionar aplicativos onde você pode selecionar vários da sua lista.

Alterar a cor ou o nome de uma pasta: abra uma pasta e digite o nome desejado na parte superior. Se você não quiser um nome, deixe-o em branco e nada será exibido. Para alterar a cor de fundo da pasta - e você pode fazer isso individualmente por pasta - toque no ponto no canto direito e selecione uma nova cor, incluindo opções totalmente personalizadas.

Excluir uma pasta: Se você não quiser mais uma pasta, pressione e segure e pressione o ícone da lixeira. A pasta e os atalhos do aplicativo desaparecerão, mas não desinstala esses aplicativos, apenas arruma as coisas a seu pedido.

Feche todos os aplicativos: ao tocar no botão de aplicativos recentes (a tecla programável III ou deslizar lentamente de baixo para o meio se estiver usando gestos), você obterá miniaturas de suas páginas de aplicativos recentes. Você pode deslizá-los individualmente ou clicar no botão 'Fechar tudo' abaixo. Observe, no entanto, que deslizar um aplicativo para fechar não impede que ele seja executado em segundo plano - consulte nossas informações de configurações de bateria sobre como controlar isso.

Ocultar aplicativos: não quer que um aplicativo seja exibido na tela inicial ou na pesquisa? Você pode escondê-lo. Pressione e segure a tela inicial, abra as configurações, selecione 'Ocultar aplicativos' e selecione aqueles que você não deseja que apareçam, antes de clicar em 'Concluído'. Advertência: a pesquisa ainda revelará o acesso às configurações do aplicativo em alguns casos.

Como configurar o eSIM: se o eSIM estiver ativado em seu dispositivo, você será convidado a configurá-lo quando configurar o dispositivo pela primeira vez. Se quiser fazer isso após a configuração inicial, vá para configurações> conexões> gerenciador de cartão SIM> adicionar plano móvel.

Como usar o Samsung DeX: A experiência de desktop (DeX) é um recurso padrão no Galaxy S22, permitindo que você use seu telefone como um computador de mesa por meio de um PC ou com uma TV ou monitor. Primeiro, você terá que ativar o DeX no telefone em configurações> recursos avançados> Samsung DeX. Depois de ativá-lo, você precisará instalar o aplicativo Samsung DeX no seu PC ou conectar o monitor ao telefone através da conexão USB-C na parte inferior. Ele também funcionará através de hubs USB-C.

Chamadas e mensagens de texto em outros dispositivos: usando a conta Samsung, você pode permitir que chamadas e mensagens sejam recebidas em outros dispositivos Samsung, como um tablet, o que significa que você não precisa trocar de dispositivo o tempo todo enquanto trabalha. Vá para configurações> recursos avançados> chamada e texto em outros dispositivos e ligue-o. Isso significa que textos e chamadas para o número do seu telefone serão sincronizados com seus outros dispositivos Samsung.

Link para o Windows: se você deseja sincronizar com um PC com Windows para gerenciar notificações móveis, ver fotos recentes, fazer e receber chamadas via PC, acessar mensagens/conversas e sincronizar aplicativos móveis, você pode fazer isso. Vá para configurações> recursos avançados> Vincular ao Windows e ative-o. Você será levado pelo processo de configuração.

Gerencie o Android Auto no seu dispositivo Samsung: os telefones Samsung permitem que você personalize a experiência do Android Auto. Vá para configurações> configurações avançadas> Android Auto. Aqui você pode personalizar os aplicativos exibidos no Android Auto, bem como alterar algumas outras configurações.

A Samsung empurra o Bixby como seu assistente digital padrão. Como o S22 é Android, você também obtém o Google Assistant . Instale o Amazon Alexa e isso também se torna uma opção. Aqui estão todas as opções de gerenciamento para esses assistentes virtuais.

Acesse o Google Assistant: um toque longo na tecla virtual na tela iniciará o Google Assistant. Se você estiver usando gestos, um deslize de canto de 45 graus ativará o mesmo. Isso é sincronizado com sua conta do Google a partir do login, portanto, funciona com tudo o que você já configurou para o Google Assistant.

Ative a hotword "Ok Google": a hotword para fazer com que o Google responda apenas com sua voz faz parte do aplicativo do Google. Você é solicitado a configurá-lo ao entrar em um novo telefone, mas se quiser fazer isso mais tarde, pesquise 'Aplicativo de assistência ao dispositivo' nas configurações (encontrado em configurações> aplicativos> escolha aplicativos padrão), acesse as configurações cog ao lado disso, e você poderá ativar a hotword por meio do Voice Match.

Desative o Google Assistant/todos os assistentes: se você não quiser o Google Assistant no atalho do botão inicial, poderá remover a capacidade de iniciá-lo. Como acima, vá para configurações> aplicativos> escolha aplicativos padrão, selecione 'Aplicativo assistente digital' e toque em 'Aplicativo de assistência ao dispositivo'. Você pode selecionar 'Nenhum' para desabilitar ou outra opção para alterar o sistema padrão.

Altere seu assistente digital: se você preferir iniciar o Alexa no botão home, instale o aplicativo Alexa e, de acordo com a dica acima, alterne o aplicativo de assistência do dispositivo padrão para Alexa - ou Bixby Voice, se preferir. No entanto, a hotword Alexa não funcionará.

Inicie o Bixby Voice: Se você quiser usar o Bixby, pressione e segure o botão lateral e o Bixby será iniciado. Você terá que estar logado em uma conta Samsung usando o Bixby. Você também pode ativar a palavra quente "Oi Bixby".

Acesse instantaneamente as configurações rápidas e o painel de notificações na tela inicial: deslize para baixo em qualquer lugar da tela inicial e a aba de notificações deslizará para baixo - o que significa que você não precisa se estender até o topo da página. Deslize para baixo novamente e você terá botões de configurações rápidas - realmente úteis nos telefones Galaxy S22 + e S22 Ultra maiores. Você pode desativar isso (como está ativado por padrão), mas pressionando longamente na tela inicial, pressionando a engrenagem de configurações e rolando para baixo até a alternância 'Deslizar para baixo para o painel de notificação'.

Acesso rápido aos controles do Google Home: se você tiver o Google Home instalado e configurado, solte o menu de configurações rápidas e toque em "Controle do dispositivo". Agora toque na opção do menu suspenso que diz 'SmartThings' e você deverá ver 'Home' como uma opção. Selecione isso e agora você verá grandes controles de widget na tela para seus dispositivos conectados ao Google Home.

Editar configurações rápidas: para alterar os atalhos que você vê ao deslizar para baixo as notificações, deslize duas vezes para baixo para ver a grade completa de botões, abra o menu tocando nos três pontos no canto superior direito e selecione "editar botões". Você verá a lista completa de opções nas páginas. Você pode arrastar para reordenar ou remover atalhos desnecessários. Dica principal: apenas os primeiros seis aplicativos são mostrados na visualização compacta na parte superior (expandindo para 18 uma vez totalmente nas configurações rápidas), portanto, faça desses seus primeiros atalhos de configurações.

Acesse instantaneamente as configurações do dispositivo a partir das configurações rápidas: essa é uma dica padrão do Android, mas ótima para acessar as configurações instantaneamente. Pressione e segure o atalho (por exemplo, Bluetooth) e você pulará instantaneamente para o menu de configurações completo. É realmente útil para opções de Wi-Fi, Bluetooth e economia de energia.

Acesse dispositivos conectados no painel de configurações rápidas: Por padrão, você verá que o controle do dispositivo e a saída de mídia são mostrados no painel de configurações rápidas. Isso significa que você pode deslizar para baixo e tocar para acessar a música que está tocando ou os alto-falantes aos quais está conectado, além de controlar dispositivos domésticos inteligentes conforme descrito acima. Se você não quiser isso, pode desativá-lo abrindo as configurações rápidas e tocando no menu superior direito. Em seguida, toque em 'Layout do painel rápido', 'Botões de controle de dispositivo e saída de mídia' e escolha sua opção preferida.

Ajuste rapidamente o brilho da tela: a Samsung permite acessar o brilho através do painel de configurações rápidas, basta deslizar para baixo e você verá o controle deslizante. Se você quiser ajustar o brilho automático, abra o menu na extremidade direita do controle deslizante e ele o levará direto para essas configurações, onde você pode ativá-lo ou desativá-lo.

Mostrar todos os aplicativos na tela inicial: essa é uma opção popular para alguns. Se você deseja remover a bandeja de aplicativos, pressione e segure na tela inicial e toque em configurações. Em seguida, selecione 'Layout da tela inicial' e escolha 'Somente tela inicial'.

Adicionar ou remover um botão da bandeja de aplicativos: por padrão, não há botão da bandeja de aplicativos e você abre a bandeja de aplicativos com um toque. Se você quiser o botão de volta, vá para as configurações da tela inicial como acima e selecione a opção 'Mostrar botão de tela de aplicativos na tela inicial'.

Deslize para mostrar ou ocultar a bandeja de aplicativos: Como acima, o Galaxy S22 permite visualizar a bandeja de aplicativos deslizando para cima. As próprias páginas de aplicativos rolam para a esquerda e para a direita. Se você deseja retornar à página inicial, não precisa pressionar o botão home, basta deslizar novamente para cima e a bandeja de aplicativos desaparece.

Ordene seus aplicativos em ordem alfabética ou personalizada: na bandeja de aplicativos, clique no menu de três pontos no Finder (barra de pesquisa) no canto superior direito e selecione "Classificar na lista suspensa". Isso lhe dará a opção de ter ordem alfabética. Ou selecione 'Pedido personalizado' e você pode arrastar seus aplicativos para as posições desejadas.

Crie uma pasta de bandeja de aplicativos: você pode ter uma pasta para conter vários aplicativos, esteja você configurado para ordem alfabética ou personalizada na bandeja de aplicativos. Basta pressionar e segurar um ícone de aplicativo e arrastá-lo sobre outro e uma pasta será criada na bandeja de aplicativos. Você pode editar o nome e a cor como desejar - assim como nas telas iniciais.

Permitir que o Finder lhe dê sugestões de aplicativos: ao tocar no Finder (barra de pesquisa) na parte superior da bandeja de aplicativos, você receberá imediatamente sugestões com base nos aplicativos recentes que você usou. Se você não quiser isso, selecione o menu de três pontos, onde você pode desativar várias configurações: aplicativos sugeridos, sugestões de pesquisa, configurações sugeridas, downloads e capturas de tela, histórico de pesquisa e aplicativos ocultos.

Desinstalar aplicativos: você pode desinstalar diretamente de um ícone de aplicativo. Basta pressionar e segurar o aplicativo e um menu pop-up lhe dará a opção de desinstalar. Se for um aplicativo principal (que você não pode desinstalar), a mesma opção permitirá que você desative um aplicativo.

Adicionar aplicativos à tela inicial: pressione e segure o atalho do aplicativo na bandeja de aplicativos. Você pode selecionar 'adicionar à página inicial' no menu pop-up que aparece.

Pare de adicionar novos ícones de aplicativos à tela inicial: vá para as configurações da tela inicial (pressione e segure o papel de parede, pressione a engrenagem de configurações) e você encontrará a alternância 'Adicionar novos aplicativos à tela inicial'. Está desativado por padrão, mas se você quiser que cada nova instalação apareça em suas telas iniciais, isso permitirá isso.

Altere o aplicativo padrão: o Android permite que você decida qual é o aplicativo padrão se tiver mais de um que fará a mesma coisa. Vá para configurações > aplicativos > aplicativos padrão. Existem opções para navegador, identificador de chamadas/spam, assistente, Home, Telefone, SMS e links.

Controle as permissões do aplicativo: o Android permite que você gerencie todas as permissões de cada aplicativo individualmente. Vá para configurações> aplicativos e selecione o aplicativo desejado e, em seguida, clique em Permissões. Isso permitirá que você ative e desative as permissões, para que você possa desativar o acesso à localização ou aos contatos, por exemplo. Isso pode fazer com que um aplicativo tenha funcionalidade limitada ou solicite permissão continuamente, portanto, lembre-se disso.

Atribuir permissões para aplicativos pouco usados: conforme acima, aplicativos individuais perderão suas permissões se não forem usados por um longo período de tempo - projetado para liberar espaço. Se você sabe que há um determinado aplicativo que você pode usar apenas duas vezes por ano, vá para configurações> aplicativos, selecione esse aplicativo e clique em Permissões e, em seguida, clique em 'Remover permissões e liberar espaço'.

A tela de bloqueio é o que você verá quando o telefone estiver bloqueado. É realmente dividido em duas partes: uma quando a tela está desligada - onde "exibição sempre ativa" pode fornecer algumas informações - ou a tela de bloqueio adequada, onde a tela está totalmente ligada, mas você não pode acessar o dispositivo.

Ativar a exibição sempre ativa: para que a tela mostre informações sempre ativadas, vá para configurações> tela de bloqueio e certifique-se de que 'Always On Display' esteja ativado - o que é por padrão. Acertar esta configuração permite que você defina uma programação, mostre para novas notificações ou mostre sempre. Apenas lembre-se de que ele consome bateria, portanto, exagerar para que seu dispositivo acenda a cada instância diminuirá a longevidade.

Alterar o estilo de relógio sempre ativo: Há uma variedade de tipos de relógio diferentes para a exibição sempre ativa do S22. Vá para configurações> tela de bloqueio> sempre em exibição> estilo do relógio. Você pode selecionar o tipo de relógio, adicionar um 'Relógio de imagem' e também alterar as cores.

Adicione widgets à tela de bloqueio ou à tela sempre ativa: a Samsung permitirá widgets na tela de bloqueio ou na tela sempre ativa. Você provavelmente terá um controlador de música por padrão, mas se não tiver, vá para configurações> tela de bloqueio> widgets. Aqui você encontra todas as opções para ligar e desligar, incluindo Bixby Routines, Voice Recorder, clima, alarmes e muito mais.

Alterar o brilho da tela sempre ativa: isso está vinculado ao brilho automático do telefone, mas você pode substituir isso manualmente. Vá para configurações> tela de bloqueio> exibição sempre ativa. Dentro deste menu, você verá 'Brilho automático. Desligue isso e você mesmo pode definir o brilho, especificamente para a tela sempre ativa. Você também pode alterar o brilho manualmente tocando na tela sempre ativa quando ela estiver sendo exibida.

Alterar atalhos da tela de bloqueio: você pode ter dois atalhos na tela de bloqueio para acesso rápido (apenas a tela de bloqueio, não a tela sempre ativa). Estes são o telefone e a câmera por padrão, mas podem ser qualquer aplicativo que você goste. Vá para configurações> tela de bloqueio> atalhos. Aqui você pode selecionar os atalhos esquerdo e direito ou desativá-los completamente por meio da alternância.

Desativar/ativar notificações da tela de bloqueio: se você não quiser notificações na tela de bloqueio, vá para configurações> tela de bloqueio> notificações. Isso permite que você mostre apenas notificações de ícone, detalhes completos, para ocultar conteúdo e selecione se as notificações também são exibidas na tela sempre ativa. É até possível ajustar a transparência do plano de fundo/texto da notificação usando um controle deslizante.

Mostrar um relógio de roaming na tela de bloqueio: se você estiver viajando e a hora local estiver aparecendo, mas também quiser ver seu horário em casa, vá para configurações> tela de bloqueio> relógio de roaming. Você também pode escolher onde o fuso horário de sua casa está definido e ajustá-lo conforme desejar.

Dica de segurança principal: a biometria não é infalível, porque quando falha, seu dispositivo reverte para PIN ou senha para desbloquear. Portanto, seu dispositivo é tão seguro quanto a senha ou PIN que você usa, pois qualquer pessoa que tente invadir seu telefone sempre pode optar por ir direto para esses métodos de desbloqueio.

Ativar segurança de impressão digital ou facial: para usar sua impressão digital ou rosto para desbloquear, vá para configurações> biometria e segurança. Aqui você pode registrar seu rosto ou impressão digital (ou várias impressões). Você terá que definir um PIN ou senha de backup ao mesmo tempo para fornecer segurança adicional. Dica principal: se estiver usando impressão digital, registre os dedos em cada mão para poder desbloquear da maneira que estiver segurando o telefone.

Bloqueio instantâneo: Ao pressionar o botão de espera, você deseja que seu telefone seja bloqueado instantaneamente. Vá para configurações> tela de bloqueio> configurações de bloqueio seguro. Há a opção de bloquear o dispositivo assim que a tela entrar em suspensão ou quando você pressionar o botão de espera. Se você quiser um atraso, há muitas opções de tempo.

Limpe seu dispositivo automaticamente (após vários logins com falha): Não é uma configuração que sugerimos que muitos usem, mas você pode redefinir o telefone para a configuração original, incluindo a exclusão de todos os seus aplicativos e dados, após 15 tentativas fracassadas de desbloquear o dispositivo. Isso está localizado nas mesmas configurações de bloqueio seguro conforme a dica acima.

Smart Lock / desbloqueio Bluetooth: novamente em configurações> tela de bloqueio> há a seção Smart Lock. Este é um recurso padrão do Android e você tem a opção de nomear dispositivos confiáveis, para que seu dispositivo Android seja desbloqueado quando conectado a outra coisa - você pode nomear dispositivos Bluetooth, como seu smartwatch ou carro. Há também 'Lugares confiáveis' onde a base de localização manterá o dispositivo desbloqueado. Há também 'Detecção no corpo' para que seu dispositivo permaneça desbloqueado quando estiver com você.

Bloquear funções de rede e segurança: Esta opção significa que suas configurações de rede não podem ser alteradas enquanto o telefone estiver bloqueado. Isso facilita a localização do telefone em caso de roubo. No entanto, isso também significa que você precisa desbloquear o telefone para ativar o modo de voo. Vá para configurações> tela de bloqueio> configurações de bloqueio seguro para encontrar a opção de ativá-lo ou desativá-lo.

Mantenha seus arquivos e aplicativos privados na Pasta Segura: Se você está preocupado com as pessoas acessando seu telefone e encontrando coisas que não deveriam, você pode usar a Pasta Segura. Isso configura outra camada de segurança, você pode adicionar arquivos, imagens e aplicativos que deseja manter ocultos - que podem ser desde fotos pessoais a documentos comerciais. Você também pode adicionar segundas versões de aplicativos que deseja que sejam seguros e privados. Está em configurações > biometria e segurança > pasta segura.

Todos os dispositivos Galaxy S22 possuem telas de taxa de atualização adaptáveis, mas você também pode ajustar essas configurações.

Acesso ao modo 120Hz: Existem dois modos de exibição - Adaptativo ou Padrão. O modo padrão adere a 60Hz, a suavidade adaptativa selecionará a taxa de atualização apropriada de 10-120Hz. A atualização mais rápida significa visuais de movimento rápido mais suaves, mas pode usar mais bateria. A vantagem do adaptável é que ele gerenciará essa demanda de bateria para você. Você pode encontrar as opções em configurações > exibição > suavidade de movimento.

Alterar a resolução da tela: O Galaxy S22 Ultra tem a opção de alterar a resolução entre três opções: WQHD+ (3088 x 1440), FHD+ (2316 x 1080), HD+ (1544 x 720). Vá para configurações> tela> resolução da tela e você encontrará essas opções. Não há ajuste de resolução inteligente como alguns dispositivos oferecem em outros lugares. As opções de resolução para a base S22 e S22+ diferem obviamente.

Ativar o modo escuro: Abra o menu de configurações e selecione a tela. É a primeira coisa que você verá no topo da página em 'Light' e 'Dark' completo com ilustrações. Você pode agendar o modo escuro selecionando as 'Configurações do modo escuro' abaixo dessas ilustrações visuais.

Altere as cores da tela: Vá para configurações> tela> modo de tela. Aqui você terá a opção de alterar a aparência da tela, de Vívido para Natural, com equilíbrio de branco quente/frio também disponível para ajustes manuais. Existem configurações avançadas, para controlar os canais vermelho, verde e azul individualmente também, se você quiser mergulhar muito fundo.

Ative o aprimorador de vídeo: há um aprimorador de vídeo escondido no S22 que visa melhorar sua experiência de assistir a vídeos. Funciona com uma variedade de aplicativos, incluindo Netflix, Prime Video e YouTube. Vá para configurações> recursos avançados> brilho do vídeo. Existem opções para Normal ou Brilhante.

Ative o escudo de conforto ocular: isso altera a cor da tela para reduzir a luz azul, evitar o cansaço visual e ajudá-lo a dormir melhor, teoricamente. Vá para configurações> tela e ative 'Proteção de conforto para os olhos'. Clicando nessa configuração, você pode encontrar modos adaptativos ou personalizados, para que possa optar por tê-lo o tempo todo ou apenas a partir de um horário específico.

Modo de uma mão: vá para configurações> recursos avançados> e ative o 'Modo de uma mão'. Isso reduzirá a tela para facilitar o acesso a coisas mais próximas do topo - ótimo para mãos pequenas em telefones grandes. Uma vez no modo de uma mão, você pode alternar da esquerda para a direita tocando nas setas. Para sair do modo com uma mão, basta tocar na área preta.

Como usar a S Pen com o S22 Ultra: O S22 Ultra vem com uma caneta S Pen integrada. Retire-o e você pode usá-lo para interagir com a tela em vez de um dedo. Para carregar seus vários aplicativos compatíveis, há um pequeno iniciador transparente que flutua no centro à direita, que abre o acesso a Criar nota, Visualizar todas as notas, Seleção inteligente, Gravação de tela, Mensagens ao vivo, AR Doodle, Traduzir, PENUP e a opção de adicionar mais interações.

Para desativar as notificações de um aplicativo: Vá para configurações > notificações e você verá uma seção 'Enviados recentemente'. Toque em 'mais' e você terá opções fáceis de alternar para todos os aplicativos em seu telefone (a menos que você tenha optado por ocultá-los, nesse caso você não o fará). Você também pode tocar por aplicativo para controlar detalhes, de 'Entregar silenciosamente' a outros detalhes por aplicativo.

Mostrar emblemas de ícone de aplicativo: os emblemas de ícone são um recurso do Android, permitindo que cada aplicativo informe quantas notificações você tem. A Samsung aplica isso em todo o dispositivo. Vá para configurações> notificações> configurações avançadas e desative os 'Distintivos do ícone do aplicativo' se você não quiser. Toque nesta configuração se quiser alternar entre a notificação exibida como apenas ou ponto ou um ponto com números para indicar quantas notificações.

Visualize as notificações do seu aplicativo com um toque longo em um atalho do aplicativo: Esta é uma extensão bastante avançada dos emblemas de ícone. Você pode pressionar e segurar um ícone de aplicativo que mostra um emblema e as notificações serão reveladas em um menu pop-up. Vá para configurações> notificações> emblemas do ícone do aplicativo e você encontrará essa opção na parte inferior da página como uma alternância.

Desativar uma notificação que você recebeu: esse é um recurso padrão do Android, mas mudou no Android 12. Se você recebeu uma notificação e deseja desativar notificações futuras ou alterar a forma como elas são entregues, pressione e segure essa notificação. Ele será expandido para oferecer opções, incluindo "desativar notificações". Selecionar 'Configurações' o levará a um menu detalhado onde todos os aspectos disponíveis podem ser alterados.

Aprender a dominar não perturbe é uma habilidade chave do Android. Você pode obtê-lo para fornecer as notificações que deseja quando quiser, pode silenciar seu telefone quando quiser sem precisar de um controle deslizante mecânico, mas ainda deixar essas notificações vitais passarem. No Galaxy S22 você tem cinco controles deslizantes de volume: sistema, Bixby, toque, mídia, notificações.

Domine a alternância de volume de mídia: nas configurações de volume (configurações> sons e vibrações> volume), você encontrará a opção 'Usar teclas de volume para mídia'. Isso está ativado por padrão e significa que quando você pressiona os botões de volume, apenas o volume da mídia se move, como sua música. Desligue-o e ele controla o volume da campainha, mas muda para o volume de mídia quando você reproduz mídia, por exemplo, no Netflix ou Spotify.

Altere os níveis de vibração para tudo: vá para configurações> sons e vibração> intensidade da vibração e você pode alterar individualmente os níveis de vibração para chamadas, notificações e interação por toque.

Desligue o ruído de carregamento, o ruído de desbloqueio, os sons do teclado: a Samsung faria seu Galaxy apitar e vibrar a cada ação e toque. Vá para configurações> som e vibração> sons do sistema/controle de vibração.

Ative e controle Dolby Atmos: Isso pode ser ativado em configurações rápidas ou vá para configurações> sons e vibração> qualidade e efeitos do som. Clique na seção Dolby Atmos e você terá a opção de auto, filme, música ou voz como aprimoramentos individuais. Antes de entrar neste menu, há também uma alternância 'Dolby Atmos para jogos' separada, para que você possa ativá-lo quando iniciar um jogo.

Ajuste o EQ (equalizador): Não gosta do perfil de som padrão? Você pode mudá-lo. Vá para configurações> sons e vibração> qualidade e efeitos do som> equalizador. Isso oferece cinco predefinições e uma opção personalizada, para que você possa ajustar nove bandas lineares para ajustar o perfil de som como quiser (de 63Hz a 16kHz).

Adapte o som para problemas de audição: vá para configurações> sons e vibração> qualidade e efeitos do som> adapte o som. Isso oferece aumentos de frequência com base na idade, supondo-se que determinadas faixas de frequência são diminuídas em determinadas faixas etárias. Você também pode usar 'Testar minha audição' para avaliar qual reforço usar, se houver.

Não perturbe: Não perturbe é um recurso do Android que permite silenciar seu telefone, mas você pode configurar uma série de exceções. Deslize para baixo as configurações rápidas e toque no botão não perturbe para ativá-lo. Você também pode pressioná-lo e mantê-lo pressionado para definir uma programação e permitir distúrbios específicos de chamadas, alarmes, aplicativos e assim por diante. Você também pode acessar isso através de configurações> notificações> não perturbe.

Permitir alarmes e exceções em não perturbe: Conforme dica acima.

Permitir notificações em não perturbe: enquanto sons e vibrações são silenciados, você ainda pode ter notificações silenciosas. Vá para configurações> notificações> não perturbe> ocultar notificações. Aqui você pode controlar se deseja ocultar tudo, se deseja notificações em tela cheia, emblemas de ícones de aplicativos, exibidos no painel de notificação, cessar notificações pop-up e ocultar ícones da barra de status.

Limite a taxa de atualização para economizar bateria: Abra o aplicativo Game Launcher no menu de três linhas no canto inferior direito. Clique em 'Game Booster' nas opções que aparecem. Você pode acessar 'Baixa taxa de atualização', que corrigirá a taxa de atualização para 48Hz durante os jogos para economizar bateria.

Bloquear gestos de navegação em jogos: isso é importante para impedir que você saia acidentalmente de um jogo ao jogar porque seus deslizes foram interpretados incorretamente. Vá para as configurações do Game Booster conforme detalhado acima e selecione 'Bloquear durante o jogo'. Aqui você pode desativar os gestos de navegação (ficará acinzentado se você estiver usando as teclas de função do Android, é claro). Para sair de um jogo, você terá que deslizar o dedo duas vezes.

Desative o brilho automático durante os jogos: não há nada mais irritante do que o escurecimento do brilho durante os jogos. No menu detalhado acima, você também pode optar por bloquear o brilho automático para evitar esse problema.

Ative o Dolby Atmos para jogos: vá para configurações> sons e vibrações> qualidade e efeitos do som. Você verá a alternância 'Dolby Atmos para jogos' aqui.

Como usar o gravador de tela: Há gravador de tela embutido na série S22, acessado através de configurações rápidas. Basta deslizar para baixo e deslizar novamente para abrir os 18 botões mais completos, onde você pode selecionar Gravador de tela. Pressione e segure este ícone para ajustar suas especificidades, como qualidade de vídeo e som (de mídia e/ou microfone ou nenhum).

As câmeras nos diferentes dispositivos S22 são bem diferentes, sendo o S22 Ultra o rei do trio. Mas há muito que eles têm em comum e muito para entender.

Ative o modo 108MP (somente S22 Ultra): O S22 Ultra possui uma câmera de 108 megapixels, mas por padrão está configurada para saída de 12 megapixels. Se você quiser a resolução total, toque no botão de proporção no aplicativo Câmera e você verá a opção '3:4 108MP'. Nota: você não pode fotografar em 108MP no S22 e S22+, pois eles possuem sensores principais de 50MP.

Ative a captura de vídeo 8K: se você deseja capturar vídeo na resolução mais alta, vá para o modo de vídeo no aplicativo Câmera e toque no ícone de proporção - você verá a opção para 8K 24.

Ative o modo de sugestões de fotos: um recurso introduzido no S10, ele analisará a cena e sugerirá a melhor composição. A câmera irá sugerir a melhor foto que você pode tirar e ajudá-lo a alinhá-la usando um guia na tela. Abra o aplicativo Câmera e toque na engrenagem de configurações e você encontrará a opção de ativar.

Use o otimizador de cena para melhorar suas fotos: o otimizador de cena usa inteligência artificial (IA) para melhorar suas fotos, além de permitir fotos noturnas mais longas. No aplicativo Câmera, selecione o código de configurações no canto superior esquerdo e ative a opção 'Otimizador de cena'. Ao tirar uma foto, você a verá se ajustar automaticamente diante de seus olhos, com um símbolo circular duplo mostrando que a câmera fez otimizações.

Use o modo noturno para melhores fotos com pouca luz: o modo noturno faz longas exposições com pouca luz e liga automaticamente - o que você pode ver quando um símbolo de lua em crista está aparecendo em amarelo no canto inferior direito do visor do aplicativo Câmera. Toque neste ícone de lua, tornando o contorno branco, e ele será desligado.

Como sair de um modo: Se você selecionar um modo de câmera - no menu 'Mais', por exemplo - e quiser voltar ao padrão, não é imediatamente óbvio como essas palavras. Se você tiver o controle por gestos ativado, precisará deslizar para trás para retornar ao visor normal, caso contrário, use o botão Voltar da tecla programável Android (se estiver no modo Foto padrão, no entanto, o botão Voltar fechará o aplicativo Câmera).

Inicialização rápida da câmera: Por padrão, pressionar duas vezes o botão lateral iniciará a câmera. Se você quiser alterar isso para, digamos, abrir outro aplicativo, vá para configurações> recursos avançados> tecla lateral.

Alterne os modos da câmera: você pode percorrer os modos no visor do aplicativo Câmera: Foto é o padrão, com Vídeo e Mais à direita, Retrato à esquerda.

Edite os modos de câmera disponíveis: Você não precisa seguir as opções padrão acima - você pode adicionar ou remover modos que achar mais úteis. Vá para Mais, onde você verá um 'Adicionar +' aparecer no canto inferior direito. Toque nele e ele permitirá que você arraste os modos desejados para a barra deslizante, para que você não precise abrir Mais para selecionar.

Alterne rapidamente da câmera traseira para a frontal: basta deslizar para cima ou para baixo no aplicativo Câmera e ele alternará entre as visualizações da câmera traseira e frontal. Ou você pode pressionar duas vezes o botão liga / desliga novamente e as câmeras mudarão.

Ative a captura bruta: se você quiser que os arquivos DNG sejam salvos, bem como JPEG normal, vá para as configurações do aplicativo Câmera e selecione 'Formatos de imagem'. Aqui você encontrará a opção de salvar 'cópias RAW' e também ativar HEIF (imagens de alta eficiência).

Ativar estabilização de vídeo: Existem duas versões de estabilização: uma nas configurações da câmera que parece se aplicar a tudo, ou 'Super Steady', sendo a última muito mais dramática. Quando estiver no vídeo, você verá uma mão com linhas onduladas ao redor do ícone - toque nele, ele ficará amarelo para mostrar que está ativo. Nota: com Super Steady ativo, sua resolução de captura chega a 1080p60. Se você selecionou 8K ou UHD (4K), a câmera mudará automaticamente para FHD.

Grave em vídeo HDR10+: HDR10+ é um recurso beta (ou 'Labs'). Abra o aplicativo Câmera, clique na engrenagem de configurações e selecione 'Opções de gravação avançadas'. Aqui você verá a opção para o formato de captura de alta faixa dinâmica, mas só está disponível se você estiver gravando 1080p30 - qualquer resolução ou taxa de quadros mais alta e ficará acinzentado.

Tire um retrato selfie: basta alternar para a câmera frontal e selecionar Retrato no menu. Existem sete efeitos e fundos diferentes para experimentar, abertos através do pequeno símbolo circular no canto inferior direito do visor.

A tela de borda deveria tornar as bordas curvas mais úteis, oferecendo um pequeno menu dobrado ao redor da borda. Mas embora o S22 e o S22+ tenham telas planas, eles ainda oferecem essa funcionalidade!

Adicionar ou remover painéis de borda: Vá para configurações> exibição> painéis de borda. Toque em Painéis dentro disso e você verá a seleção de painéis disponíveis e poderá adicionar e remover aqueles que não deseja. Atenha-se ao útil, caso contrário você passará mais tempo navegando e menos tempo fazendo.

Mova a alça do painel de borda para qualquer lugar que desejar: você pode mover a alça de borda (onde você deve deslizar para abrir os painéis de borda) para qualquer lugar à esquerda ou à direita da tela. Basta pressionar e segurar e você pode arrastá-lo. Se você não quiser movê-lo, você pode bloquear a posição nas configurações, conforme abaixo.

Altere o tamanho e a transparência da alça do painel de borda: Vá para configurações> exibição> painéis de borda> alça. Dentro dessas configurações, você pode alterar a alça - incluindo torná-la invisível, alterar a cor, o tamanho e, se desejar, fazer com que ela vibre quando for tocada.

Desativar painéis de borda: Vá para configurações> tela> painel de borda. Basta desativá-lo e o atalho desaparecerá.

Bixby é o assistente da Samsung. Ele estreou no Samsung Galaxy S8 em 2017. O assistente pode fazer várias coisas, mas é basicamente dividido em Bixby Voice e Bixby Vision. Cobrimos algumas dicas do Bixby na seção de assistentes digitais acima. Se você quiser saber mais sobre o Bixby, temos um recurso completo do Bixby para você aproveitar .

Ative ou desative o botão Bixby: o Bixby está integrado ao botão liga / desliga . Se você quiser alterar isso, vá para configurações> recursos avançados> tecla lateral.

Configure uma rotina Bixby: Vá para configurações> recursos avançados> Rotinas Bixby. Clique nele e existem várias opções de rotina. Por exemplo, quando você viaja para o exterior, desliga os dados móveis automaticamente. Você pode criar rotinas personalizadas com base na abertura de um aplicativo, o que é ótimo para jogos, por exemplo.

Use o Bixby para acessar as configurações do seu telefone: Uma das coisas encantadoras do Bixby é que ele pode ser usado para acessar as configurações do seu dispositivo Galaxy. Abra o Bixby através do botão ou dizendo "Hey Bixby" e diga o que deseja alterar no seu telefone.

Use o Bixby Vision para traduzir: abra o aplicativo Câmera e você encontrará o Bixby Vision na seção Mais, no canto superior esquerdo. Toque nele e ele abrirá o Visão. Por padrão, ele está configurado para ler códigos de barras e compras - mas abra o menu e você encontrará a opção de ativar a tradução, o que é muito mais útil.

Faça uma captura de tela: pressione os botões de diminuir o volume e de espera ao mesmo tempo - mas não por muito tempo, caso contrário, a tela de desligamento será ativada.

Deslize a palma da mão para uma captura de tela: se você não quiser pressionar os botões, deslize a borda da mão pela tela. Isso pode ser desativado em configurações> recursos avançados> movimentos e gestos> Deslizar a palma da mão para capturar.

Diminua o brilho da tela: Não é surpresa que o brilho da tela seja um dos maiores usos da bateria. Deslize para baixo para ver o tom de notificação e adapte o controle deslizante de brilho conforme necessário.

Resolução do switch: quanto mais resolução você estiver servindo, mais consumo de bateria você sofrerá. Novamente, as instruções estão mais acima na página, mas vá para configurações> exibição para encontrar a opção.

Ative o modo escuro em seu dispositivo: há algumas evidências de que o uso do modo escuro reduz a energia que o telefone precisa para iluminar todo o fundo branco. Novamente, está nas configurações de exibição como a primeira coisa que você verá.

Desative os recursos que você não está usando: os telefones Samsung vêm totalmente carregados de recursos e você não vai usar todos eles. Em muitos casos, você pode desativá-los. Isso pode incluir tudo a ver com Bixby, NFC, o segundo slot de cartão SIM, painéis de borda, iluminação de borda, todas as notificações de vibração e assim por diante.

Veja o que está consumindo bateria: vá para configurações> cuidados com a bateria e o dispositivo. Toque no painel 'Bateria', que mostrará a duração estimada da bateria restante. Role para baixo e você pode ver quais aplicativos estão consumindo mais a bateria - você pode encontrar algumas surpresas aqui que estão sendo executadas em segundo plano, para que você possa procurá-las nas configurações do aplicativo para remover certas permissões ou operação em segundo plano.

Veja o histórico de uso da bateria: na página de uso da bateria detalhada acima, você pode acessar "últimos 7 dias". Rolar a página para baixo revelará os aplicativos que usaram mais bateria na semana passada, ajudando ainda mais a identificar os piores culpados - alguns surpreenderão, outros apenas refletem seus hábitos de uso.

Ative o modo de economia de energia: pressione o atalho em configurações rápidas ou vá para configurações> bateria e cuidados com o dispositivo> bateria. Aqui você pode ativar o modo de economia de energia, com algumas opções para quais ações são tomadas para economizar bateria. Ele limitará o uso da rede em segundo plano, a sincronização, o acesso à localização e a suavidade do movimento para 60Hz. Também existem opções separadas selecionadas pelo usuário para desativar a tela sempre ativa, limitar a velocidade da CPU a 70%, diminuir o brilho em 10%, desligar a conectividade 5G.

Tempo até o carregamento completo: o tempo de carregamento é exibido quando conectado a um carregador. Olhe na parte inferior da tela de bloqueio e na tela de status da bateria. Se você estiver carregando rapidamente, ele dirá isso e o tempo estimado restante.

