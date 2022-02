Rumores, especificações e recursos do Samsung Galaxy A73

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A gama de smartphones da série Galaxy A da Samsung é excelente. Normalmente - especialmente na extremidade superior da faixa - os dispositivos da série A adotam alguns dos melhores recursos da linha Galaxy S, mas os oferecem em um pacote mais acessível.

Houve vários rumores em torno do A53 , bem como do A23, mas aqui estamos focando no que provavelmente será o topo da gama Galaxy A de 2022 no A73.

Isso é tudo o que sabemos até agora sobre o Samsung Galaxy A73.

Março ou abril de 2022?

Cerca de 330€?

Atualmente, não há data oficial de lançamento para o Samsung Galaxy A73, embora com o Mobile World Congress chegando, pode ser que a empresa use o show de Barcelona para revelar os novos dispositivos da série A.

O evento Samsung Galaxy MWC acontecerá em 27 de fevereiro de 2022. O Galaxy A72 foi lançado em março de 2021, para que uma revelação no Mobile World Congress se encaixasse em termos de cronograma. Houve algumas conversas sobre o A73 ser adiado para um mês após o A53, sugerindo que seria lançado em abril.

Quando se trata de preço, rumores sugerem que custará cerca de 32.999 rúpias, o que equivale a cerca de £ 330 ou US $ 450. Dito isto, o Galaxy A72 custava mais de £ 400 no Reino Unido, então é mais provável que o A73 caia em um estádio semelhante.

163,8 x 76,0 x 7,6 mm

Opções de preto e dourado

O Samsung Galaxy A73 vazou em renderizações, nos dando algumas indicações de como pode ser. Com base no vazamento, podemos esperar uma tela plana com uma câmera perfurada centralizada na parte superior, juntamente com uma câmera quádrupla na parte traseira composta por três lentes grandes e uma lente menor.

Espera-se um quadro de plástico e a caixa da câmera parece ser uma única ilha, em vez de se envolver no quadro como os modelos S22 oferecem. Alega-se que mede 163,8 x 76,0 x 7,6 mm e diz-se que virá nas opções de cores preto e dourado.

6,7 polegadas

Resolução de 2400 x 1080

Taxa de atualização de 90Hz

Com base nos rumores, o Samsung Galaxy A73 virá com uma tela de 6,7 polegadas, que sem dúvida será AMOLED. Diz-se que tem uma resolução de pixel Full HD+ e, como mencionamos anteriormente, acredita-se que seja uma tela plana.

Diz-se que o A73 oferecerá uma taxa de atualização de 90Hz, que é um pequeno passo abaixo da taxa de atualização adaptável de 120Hz oferecida na série Galaxy S22.

Qualcomm Snapdragon 750G

8 GB de RAM

128 GB de armazenamento

5000mAh

O Samsung Galaxy A73 está rodando no chipset Qualcomm Snapdragon 750G, suportado por 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Atualmente, não há informações sobre se o microSD para expansão de armazenamento será oferecido, mas como não está na faixa S22, certamente é possível que este aparelho também não o ofereça.

Em termos de capacidade de bateria, o Samsung Galaxy A73 aparentemente virá com uma capacidade de bateria de 5000mAh e suporte para carregamento rápido de 33W. Também se falou em carregamento de 25W, então isso não está claro por enquanto.

Câmera traseira quádrupla

Sensor principal de 108MP

Não foi dito muito sobre as câmeras esperadas para o Samsung Galaxy A73, embora seja esperada uma configuração traseira quádrupla e o sensor principal da câmera seja de 108 megapixels.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy A73.

O Samsung Galaxy A73 5G apareceu no site de certificação da FCC oferecendo suporte para carregamento rápido de 25W.

De acordo com o vazador TheGalox_ ( via The Notebook Check ), a Samsung não lançará o Galaxy A73 ao lado do Galaxy A53 este ano e chegará em abril.

As renderizações foram publicadas pelo vazador serial @OnLeaks em associação com a Zoutons e revelaram o design do Samsung Galaxy A73, juntamente com as especificações dos rumores.

