O que é o Vision Booster da Samsung e como funciona?

(Pocket-lint) - Você já olhou para o seu telefone enquanto estava fora e não conseguiu ver a tela claramente porque parecia muito escura?

Bem, a Samsung tem uma nova solução para esse problema específico: Vision Booster.

Quando o sol está tão brilhante, sua tela pode ser difícil de ver. Isso porque o sol refletido na tela excede a quantidade de luz que sai da tela.

O Galaxy S22 Ultra não terá esse problema, no entanto, porque oferece um recurso chamado Vision Booster, além de um brilho máximo de 1715 nits. Mas o Vision Booster não é a maneira da Samsung de simplesmente tornar a tela mais brilhante. Está usando hardware e software para preservar detalhes e aumentar sua qualidade de visualização. A ideia é que o Vision Booster aprimore automaticamente sua tela, independentemente das condições de iluminação, mas partes do que você está vendo não se perderão no processo. Os pretos serão super pretos e as cores serão vibrantes.

O Vision Booster melhora a visibilidade da tela "considerando a intensidade da luz do ambiente e sua influência na tela", disse a Samsung. O algoritmo por trás da tecnologia analisa os dados do histograma de todo o conteúdo que aparece na tela, inspecionando o valor de cada pixel. Em seguida, ele mapeia os tons para ajustar a exibição, tornando as áreas escuras mais brilhantes, as cores mais ricas e maximizando o contraste das cores. Também melhora o contraste entre os aspectos escuros e claros do conteúdo digital, para uma qualidade de imagem mais brilhante, com uma taxa de contraste de 3.000.000:1.

O resultado é uma imagem mais nítida - mesmo sob luz solar direta.

Ao anunciar o Vision Booster, a Samsung admitiu que a tecnologia poderosa requer mais energia e, portanto, causa mais calor.

Para lidar com isso, o Galaxy S22 Ultra está equipado com um novo sistema projetado para dissipar o calor. Possui um novo material de interface térmica (TIM), uma substância que melhora a transferência de calor entre as superfícies. Seu novo TIM foi desenvolvido usando um novo tipo de gel mais espesso para conduzir o calor mais rapidamente. A Samsung está chamando isso de "Gel TIM". Acima do Gel TIM está o Nano TIM, que a Samsung disse que move o calor mais rápido para a câmara de vapor e protege a interferência eletromagnética do AP. É feito com um material de nanofibra flexível que é mais resistente sob pressão.

A Samsung também moveu a câmara de vapor para maximizar a difusão de calor. A nova câmara de vapor foi projetada para cobrir a área do AP até a bateria. Também é feito de um novo aço inoxidável de ligação dupla e incrivelmente fino. Da câmara de vapor, o calor se move para a folha de grafite, que difunde o calor horizontalmente para longe da câmara de vapor. Todas essas melhorias, combinadas com o software de gerenciamento térmico da Samsung, significam que o Galaxy S22 Ultra deve ser capaz de dissipar rapidamente o calor, mesmo quando o Vision Booster é ativado.

Atualmente, está limitado ao novo Galaxy S22 Ultra.

Escrito por Maggie Tillman.