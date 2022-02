Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung acompanhou o lançamento da série Galaxy S22 com um anúncio atrevido feito em conjunto com a equipe por trás do sucesso da Netflix, Bridgerton.

O anúncio foi feito com a produtora Shondaland e estrelado por Golda Rosheuvel, que reprisa seu papel como a rainha Charlotte. Ela parece não se divertir com uma série de invenções que são exibidas na frente dela, até que as fotos da família de telefones S22 da Samsung são trazidas à sua atenção. É uma pena que ela tenha que esperar 209 anos até que os telefones se tornem realidade.

É tudo um pouco divertido e é obrigado a levantar uma ou duas risadinhas dos fãs de Bridgerton . Você pode assistir no topo desta página.

Os dispositivos Samsung Galaxy S22 , Galaxy S22 + e Galaxy S22 Ultra foram anunciados durante a apresentação Unpacked da Samsung exibida hoje, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022.

O S22 e o S22+ são semelhantes em design e recursos, sendo a tela o principal diferencial - 6,1 e 6,6 polegadas, respectivamente.

O Samsung Galaxy S22 Ultra é uma chaleira de peixe diferente, pois, com a caneta S Pen incluída, é mais um substituto para a série Galaxy Note do que qualquer outra coisa. É verdadeiramente o carro-chefe da Samsung para 2022.

Você pode conferir mais em nosso resumo aqui: Samsung Galaxy S22 vs S22 Plus vs S22 Ultra: Quais são as diferenças?

Escrito por Rik Henderson.