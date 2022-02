Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A série Samsung Galaxy S22 é o principal dispositivo móvel da Samsung para 2022. Ele agita um pouco as coisas, trazendo as habilidades da linha Galaxy Note para o Galaxy S22 Ultra , oferecendo muitas opções no Galaxy S22 e S22+ .

Isso inclui cores. Existem cinco cores principais no lançamento - Phantom Black, Phantom White, Borgonha, Verde e Ouro Rosa. Nem todas as cores estão disponíveis para todos os modelos - e é claro que existem muitas exclusividades de operadoras e diferenças regionais.

Aqui estão as opções de cores para todos os modelos para ajudá-lo a escolher aquele para você.

Começando com o modelo top, o Galaxy S22 Ultra, existem quatro opções de cores aqui. Você também descobrirá que o destaque da cor flui para a nova S Pen que ela abriga.

Provavelmente a cor mais popular - de acordo com nossos contatos em varejistas - os telefones pretos sempre vendem bem. O S22 Ultra é grande, então há uma seriedade séria que vem com essa fera preta profunda. A traseira em preto fosco é combinada com uma moldura em preto brilhante.

O oposto polar, o Phantom White adota uma abordagem mais leve, o que significa que as lentes da câmera na parte traseira realmente aparecem. O Phantom White apresenta uma moldura prateada.

Trazendo um pouco de cor ao seu telefone, o Borgonha pode trazer à mente sua bebida favorita. É algo um pouco diferente e, embora não haja uma versão rosa do Ultra (como no S22 e S22 +), essa pode ser a melhor maneira de obter esses tons rosados no telefone grande. É emparelhado com uma moldura rosa brilhante.

Os telefones verdes são surpreendentemente populares, talvez porque sejam tão diferentes do normal. O fato de você obter uma moldura verde brilhante combinando traz um equilíbrio harmonioso a este modelo.

Mas espere - há mais. Para a série Galaxy S22, a Samsung possui uma gama de cores que você só poderá obter se encomendar diretamente na Samsung Online Store.

Esta opção cinza grafite está totalmente na moda, oferecendo algo suave, mas diferente do Phantom Black. Observe que esta opção é combinada com uma moldura preta, o que proporciona um ótimo contraste.

Não é o nome mais inspirador, mas este exclusivo da Samsung Online Store realmente funciona nessa moldura preta - este modelo parece super quente.

A Samsung costumava ser conhecida por telefones azuis, mas não tanto assim. Novamente, ele tem uma moldura preta, então vai se destacar na multidão.

O Samsung Galaxy S22+ traz o real estate da tela, ao mesmo tempo em que faz alguns cortes para dar um celular um pouco mais compacto que o Ultra, por um preço um pouco mais acessível. O Galaxy S22 é o menor, mas as cores oferecidas pelo S22 e S22+ são as mesmas.

Novamente há a opção pelo preto, com aquele tom sério. Isso também cobre a caixa da câmera elevada, enquanto há uma moldura preta brilhante ao redor do telefone. É um pouco diferente do S21, pois o quadro não abrange o surround da câmera, mas tudo combina.

O Galaxy S22 e o S22 + também vêm em branco, o que faz a câmera aparecer como olhos de insetos na parte de trás - mas aqui você tem uma moldura prateada para definir bem as coisas.

Há uma sutileza no rosa que a Samsung usou, está muito longe do rosa choque. Mas ainda adiciona um blush mais quente ao seu dispositivo. O legal é que esse modelo usa uma moldura dourada, bem mais parecida com o ouro rosa, o que dá personalidade a ele.

O verde também está lá para os S22 e S22 + menores, novamente dando a você algo um pouco diferente da massa de telefones pretos que dominam o mercado.

O Galaxy S22 e S22 + também recebem uma coleção de cores que você só poderá obter na Samsung Online Store.

O creme pode dividir opiniões e não temos certeza de que essa seja a melhor cor que a Samsung oferece, há uma espécie de vibração de fluido corporal, talvez uma ferida infectada ou algo que um bebê acabou de criar.

O Sky Blue também está no S22 e S22 +, aqui com uma moldura prateada - essa pode ser uma escolha popular para quem deseja algo um pouco mais brilhante.

Há algum contraste sério acontecendo aqui, com um quadro preto emparelhado com grafite - gostamos particularmente do ambiente da câmera pegando o preto também. Esta é a paleta de cores mais bonita de todos os telefones Samsung S22?

Há outro tom de blush para quem compra na Samsung Store, aqui combinando o voilet com uma moldura dourada - isso é muito semelhante à versão Phantom Violet do Galaxy S21.

Escrito por Chris Hall.