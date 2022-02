Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung deve revelar seu Galaxy S22, S22 + e S22 Ultra durante seu próximo evento Unpacked em 9 de fevereiro, e há rumores de que a empresa também exibirá seus próximos tablets Android premium Galaxy Tab S.

Os últimos rumores estão deixando muito pouco para a imaginação, com a embalagem de varejo do Galaxy S22 Ultra aparecendo online e o Galaxy Tab S8 Ultra sendo visto na natureza.

Lanzuk postou uma série de imagens do Galaxy Tab S8 Ultra mostrando o suposto design entalhado, com uma das imagens revelando a frente do Galaxy S22 Ultra também. Uma das imagens vazadas também mostra a parte traseira do Galaxy S22 ou Galaxy S22 + na tela do Tab S8 Ultra, embora seja difícil descobrir qual, pois espera-se que ambos ofereçam a mesma caixa de câmera traseira.

Diz-se que os telefones Galaxy S22 e S22 + vêm com uma câmera principal de 50 megapixels, juntamente com um sensor ultra amplo de 12 megapixels e um sensor de telefoto de 10 megapixels capaz de zoom espacial de 30X. O tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra é considerado o maior dos três tablets, oferecendo uma tela de 14,6 polegadas e dois sensores de câmera no entalhe.

A caixa de varejo S22 Ultra também vazou e, embora não dê muito, diz-se que inclui a S Pen, cabo de carregamento USB-C para USB-C e uma ferramenta de ejeção de SIM. Um plugue e fones de ouvido não são esperados.

Você pode ler tudo sobre os rumores em torno dos tablets Samsung Galaxy S22 , Galaxy S22+, S22 Ultra e Galaxy Tab S8 em nossos recursos separados.

Escrito por Britta O'Boyle.