Samsung Galaxy S22, S22+ refinam o design da série principal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É oficial, a série Samsung Galaxy S22 está aqui, com o S22 e S22 + refinando o design da série além de seus antecessores. A dupla junta-se à S22 Ultra, que integra uma caneta S Pen, encontrada no topo da gama.

Mas são os dois modelos mais 'entrada' na série que são o foco de nossa atenção aqui. Com tamanhos de tela de 6,1 e 6,6 polegadas, respectivamente, o S22 e o S22 + são ligeiramente menores que os equivalentes do modelo S21 anterior.

Isso não se deve apenas ao tamanho da tela - o S21 mais antigo é de 6,1 polegadas, o S21 + 6,6 polegadas para fins de comparação - mas também uma pequena redução na capacidade da bateria, resultando em um aparelho que também é marginalmente mais fino do que antes. A Samsung nos diz que há uma redução de 5% no tamanho dos aparelhos ano a ano.

A Samsung também afirma que as novas capacidades da bateria - 3.700mAh no S22 e 4.500mAh no S22 + - ainda durarão tanto quanto seus antecessores, com melhorias na tecnologia de exibição. Teremos que ver como isso se desenrola quando se trata de testar os aparelhos.

Na parte frontal das câmeras, os dois aparelhos apresentam a mesma configuração tripla, composta por uma principal de 50 megapixels com estabilização óptica (OIS), ultra grande angular de 12 MP e tele de 10 MP (uma lente zoom 3x).

Curiosamente, os aparelhos do Reino Unido (e acreditamos que europeus, além da região Ásia-Pacífico) virão com o chipset Exynos 2200 da Samsung, enquanto o lançamento nos EUA contará com a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm . Ambos são processos de 4 nm, com recursos semelhantes previstos.

Espera-se que o Samsung Galaxy S22 e S22 cheguem antes do final do mês, com preços a partir de £ 769 e £ 949, respectivamente. As variantes de armazenamento mais altas exigirão preços mais altos.

Escrito por Mike Lowe.