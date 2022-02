O design e as especificações do Samsung Galaxy A53 vazam na íntegra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung deve lançar sua nova linha Galaxy S em 9 de fevereiro, mas os rumores sugerem que não será a última vez que ouviremos a empresa nesta metade do ano, com o Galaxy A53 também aparecendo em vários vazamentos.

O vazamento mais recente vem do Winfuture e não mostra apenas a aparência do Galaxy A53, mas também detalha as principais especificações, confirmando alguns dos relatórios anteriores.

De acordo com o relatório do Winfuture, o Samsung Galaxy A53 apresentará um design semelhante ao Galaxy A52, mas com uma caixa de câmera refinada na parte traseira. Há uma câmera perfurada centralizada na parte superior da tela e é mostrada nas opções de cores Branco e Preto no vazamento.

O site afirma que o dispositivo virá com quatro câmeras na parte traseira, compostas por uma câmera principal de 64 megapixels, uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels, uma câmera de profundidade de 5 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels. Diz-se que a câmera frontal é de 32 megapixels.

Outras especificações incluem uma tela de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120Hz, o chipset Exynos 1200 sob o capô, suportado por 6GB ou 8GB de RAM e pelo menos 128GB de armazenamento com suporte microSD para expansão de armazenamento.

O Winfuture não confirmou a capacidade da bateria no relatório, embora relatórios anteriores tenham dito que o A53 oferecerá uma célula de 5000mAh com suporte para carregamento rápido de 25W.

Por enquanto, nada é oficial, embora você possa ler todos os rumores anteriores relacionados ao Galaxy A53 em nosso recurso separado .

Escrito por Britta O'Boyle.