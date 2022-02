Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O campeão de 2022 da Samsung, o Galaxy S22 Ultra, é um fim e um novo começo. Sua integração de uma caneta S Pen - ao contrário de outros modelos da série S22 (que são compatíveis, mas não possuem uma embutida) - inaugura uma nova era para o carro-chefe, ao mesmo tempo em que encerra o outrora top -tier Série Nota .

Mas não é motivo para lamentar o fim da série Note: o Galaxy S22 Ultra fará tudo o que a série de primeira linha foi capaz de fazer, só que melhor. Ele fica no topo da pilha da série S22 - que também inclui o Galaxy S22 e S22 + - também trazendo as câmeras mais avançadas da linha da empresa coreana.

Não é apenas a integração da S Pen que diferencia o Ultra dos outros dois modelos S22, pois sua tela AMOLED de 6,8 polegadas o torna o maior do trio (o S22 tem 6,1 polegadas, o Plus tem 6,6 polegadas ).

O design também é um refinamento real em relação ao S21 Ultra anterior, com uma seção de câmera traseira melhor integrada que 'afunda' ainda mais no telefone. Ele é composto por uma configuração quádrupla, com uma lente principal de 108 megapixels, uma ultra grande angular de 12 MP e um par de lentes tele de 10 MP (para zoom de 3x e 10x, respectivamente). O sensor da câmera principal é 23% maior que seu antecessor, em uma tentativa de aumentar os elogios da câmera.

Curiosamente, os aparelhos do Reino Unido (e acreditamos na Europa, além da região Ásia-Pacífico) virão com o chipset Exynos 2200 da Samsung, enquanto o lançamento nos EUA contará com a plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm . Ambos são processos de 4 nm, com recursos semelhantes previstos.

Não se sabe como essa diferença de processador afetará a vida útil da bateria, mas há uma célula de 5.000 mAh a bordo - portanto, deve oferecer boas entradas. Ambos os recursos de carregamento com fio (45W) e sem fio (15W) para conveniência total.

Espera-se que o Samsung Galaxy S22 Ultra chegue antes do final do mês, com pré-encomendas a partir de 9 de fevereiro para uma data de venda a partir de 25 de fevereiro, com preços a partir de £ 1.149 para o modelo de 8 GB / 128 GB.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Mike Lowe.