(Pocket-lint) - Uma série de casos Galaxy S22 e S22 Ultra vazou, e não apenas casos aleatórios sem nome de terceiros. Esta coleção de renderizações mostra praticamente todos os cases oficiais da marca Samsung que devem ser lançados junto com os novos telefones.

No período que antecede o lançamento, muitas vezes vemos marcas de terceiros, sem nome, vazando designs de caixas de propósito para chamar a atenção. No entanto, isso é um pouco diferente. Esse vazamento parece mostrar as opções que a própria Samsung oferecerá.

Pelo que parece, não faltarão opções, com a Samsung pronta para oferecer todos os tipos de estilos e cores. Talvez o mais empolgante seja o case semelhante ao case amarrado do Galaxy Z Flip 3.

Este estojo (mostrado no topo da página) tem uma alça elástica verde brilhante na parte de trás, perfeita para deslizar a mão e segurar o telefone, enquanto você usa a S Pen na outra mão para rabiscar, rabiscar e fazer notas.

Existem outras opções também; como estojos de silicone de cor sólida padrão, estojos transparentes e algumas opções diferentes com suportes embutidos, para assistir vídeos com as mãos livres (ou jogos com controle sem fio).

A partir dos vazamentos de casos, também vemos que muitos dos vazamentos de renderização de telefone anteriores parecem ter sido precisos, com o S22 Ultra sendo lançado como um sucessor da série Galaxy Note descontinuada.

Ele apresenta os cantos quadrados, assim como a última série Note, e um silo embutido na parte inferior da estrutura do telefone para armazenar a caneta S Pen da Samsung.

A Samsung vai lançar a série S22 em um evento dedicado na quarta-feira, 9 de fevereiro, com um lançamento no varejo que provavelmente ocorrerá algumas semanas depois.

Escrito por Cam Bunton.