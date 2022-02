Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A família Samsung Galaxy S22 será formalmente revelada durante um evento Unpacked na próxima quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Poderemos juntar as últimas peças restantes do quebra-cabeça, incluindo apresentar nossos próprios pensamentos iniciais depois (espero) de colocar algumas mãos -na hora.

Até então, no entanto, fomos tratados com um novo conjunto de imagens vazadas - desta vez do tipo oficial, na forma de alguns supostos instantâneos de marketing da Samsung.

Além de dar uma visão adicional dos designs do Galaxy S22 , S22 + e S22 Ultra , você obtém as principais especificações em várias das folhas.

Dito para ser postado pelo renomado vazador Evan Blass em seu fórum Substack (tendo tweets anteriores retirados) e posteriormente repostado por MySmartPrice , as imagens revelam algumas coisas que já sabemos e alguns novos detalhes.

MySmartPrice

O Samsung Galaxy S22 virá com uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o S22+ terá uma tela de 6,6 polegadas. Ambos são Full HD+ e AMOLED, com taxa de atualização de 120Hz. Cada um deles também suporta HDR10+.

Como revelado anteriormente, as variantes regionais usarão o novo processador Exynos 2200 da Samsung ou o Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm. As baterias serão de 3.700mAh e 4.500mAh, respectivamente, com carregamento rápido de 25W no modelo padrão, 45W no plus.

Ambos terão uma unidade de câmera tripla na parte traseira - câmera principal de 50 megapixels, ultrawide de 12 megapixels e telefoto de 10 megapixels. A telefoto ostentará 30X "Space Zoom", a tecnologia de zoom digital da Samsung.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

A câmera frontal ficará localizada atrás de um furo central e usará um sensor de 10 megapixels.

Sem dúvida, veremos mais alguns vazamentos na preparação para o evento da próxima semana. Certifique-se também de se juntar a nós para a apresentação , pois estaremos cobrindo-a ao vivo.

Escrito por Rik Henderson.