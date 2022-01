Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi em setembro de 2021, quando os detalhes sobre o aparelho Galaxy A53 5G da Samsung - a atualização do Galaxy A52 - apareceram pela primeira vez, com várias informações chegando nos meses seguintes.

Agora parece que está quase na hora do lançamento do aparelho de gama média, pois - junto com o A33 5G de baixo custo - apareceu nas páginas oficiais de suporte da Samsung, de acordo com um relatório do MySmartPrice .

Como o Galaxy S22 de ponta está programado para ser revelado em 8 de fevereiro, não ficaríamos surpresos ao ver a dupla A53 e A33 chegar silenciosamente à frente desses dados para evitar distrações da chegada principal da Samsung.

Mas se você não quiser gastar muito em um aparelho, o Galaxy A53 provavelmente terá muito apelo. Diz-se que sua especificação de rumores traz uma configuração de câmera quádrupla na parte traseira - com um sensor principal de 64 megapixels, ultra amplo, macro de 5 MP e sensor de profundidade de 2 MP - enquanto a tela é pensada para ser um painel AMOLED Full HD + de 6,4 polegadas com um centro superior do recorte perfurado. Portanto, não há zoom sofisticado aqui, mas isso é parte do que diferencia o A53 do S22.

Em outros lugares, diz-se que o Galaxy A53 ostenta o chip Exynos 1200 da Samsung e 8 GB de RAM no mínimo. É improvável que o Exynos apareça em todas as regiões, já que a Europa e os EUA tendem a obter uma especificação da Qualcomm, mas há rumores crescentes de que este Galaxy pode ser o primeiro a usar o hardware mais recente da MediaTek (embora o Dimensity 9000 pareça improvável, pois teoricamente se posiciona mais alto do que o Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 em muitas áreas).

Os detalhes completos e finais provavelmente estão chegando, portanto, mais informações se e quando se tornarem oficiais.

Escrito por Mike Lowe.