Vazamentos de data e hora de lançamento do Samsung Galaxy S22, não muito tempo agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os próximos dispositivos emblemáticos da Samsung estão quase chegando, mas embora a empresa sul-coreana tenha confirmado que um evento ocorreria em fevereiro, ainda não revelou oficialmente a data desse evento.

Relatórios anteriores indicavam 8 de fevereiro de 2022, embora o confiável vazador Evan Blass agora tenha postado uma imagem do que parece ser o convite do Galaxy Unpacked, revelando uma data - uma diferente - e hora.

A imagem postada por Blass diz que o evento Samsung Galaxy Unpacked ocorrerá em 9 de fevereiro de 2022 às 15:00. Infelizmente, não revela o fuso horário. O convite também diz "The Epic Standard", que sugere a fusão das gamas Galaxy S e Galaxy Note, especialmente porque o slogan parece ter sido escrito com a S Pen.

Houve inúmeros rumores e renderizações em torno da série Galaxy S22 até agora. Espera-se que o Galaxy S22 Ultra seja mais redesenhado do que o Galaxy S22 e S22 Plus, com a inclusão da S Pen embutida no dispositivo, em vez de apenas suportá-lo como o Galaxy S21 Ultra .

Os preços dos dispositivos também vazaram no Twitter recentemente, com a sugestão de que o Galaxy S22 começaria em € 849, enquanto o Galaxy S22 Plus começaria em € 1049. Diz-se que o Galaxy S22 Ultra custará a partir de € 1249. É claro que nada foi confirmado pela Samsung ainda, embora se Blass for preciso, não deve haver muito mais tempo para esperar.

Você pode ler todos os rumores em torno do Galaxy S22 Ultra em nosso recurso separado . Também temos um recurso para o S22 e S22 Plus .

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Rik Henderson.