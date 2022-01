Samsung anuncia fevereiro Unpacked, provoca um sucessor do Note

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está realizando um evento Unpacked em fevereiro para anunciar a série de telefones Galaxy S 2022, que provavelmente será o Galaxy S22.

TM Roh, presidente da Samsung e chefe de seus negócios de experiência móvel, anunciou o evento em umapostagem no blog publicada na quinta-feira, 20 de janeiro de 2022.

“No Unpacked em fevereiro de 2022, apresentaremos o dispositivo da série S mais notável que já criamos”, escreveu Roh. O post está repleto de referências à série Galaxy Note, sugerindo que será um foco no próximo anúncio do Galaxy S da Samsung. Por exemplo, Roh observou que muitos ficaram "surpresos" quando a Samsung não lançou um novo Galaxy Note no ano passado.

Mas ele acrescentou que a Samsung não "esqueceu dessas experiências que você ama", fazendo referência ao Note e talvez sugerindo que a nova série incluirá um sucessor do Galaxy Note.

Isso não significa que a Samsung anunciará um dispositivo da marca Galaxy Note. Em vez disso, o suposto Galaxy S22 Ultra poderia servir como uma sequência do Note. De fato, o post de Roh terminou com uma provocação sobre o próximo Ultra, sinalizando mais uma vez que a Samsung pretende posicionar o Galaxy S22 Ultra como um acompanhamento do Note. Isso se alinha com todos os vazamentos recentes.

Um dilúvio de imagens e vídeos não oficiais apontam para o Galaxy S22 Ultra ostentando um design semelhante ao Note, completo com bordas quadradas e uma caneta incluída.

Embora ainda não tenha sido anunciada uma data exata para o evento da Samsung, aqueles que desejam a nova série de telefones Galaxy S podem começar a registrar seu interesse em pré-encomendar os telefones.

