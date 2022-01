Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung antecipou seu evento Unpacked de 8 de fevereiro com um anúncio do chipset que deve conduzir o Galaxy S22 - em algumas regiões, pelo menos.

O processador móvel Exynos 2200 inclui uma GPU Samsung Xclipse que utiliza arquitetura AMD RDNA 2 e ray tracing acelerado por hardware esportivo.

O rastreamento de raios é uma tecnologia relativamente nova usada principalmente em jogos. Ele foi incluído nas placas gráficas de PC nos últimos três anos e faz parte do DNA dos consoles Xbox Series X/S e PS5. Em um nível básico, ele permite que os desenvolvedores introduzam efeitos de iluminação e reflexos mais realistas em seus jogos.

O sombreamento de taxa variável também é possível com o novo sistema no chip, que a Samsung espera que dê início a uma nova era de jogos para celular - pelo menos graficamente falando.

"A arquitetura gráfica AMD RDNA 2 estende soluções gráficas avançadas e eficientes em termos de energia para PCs, laptops, consoles, automóveis e agora para telefones celulares. A GPU Xclipse da Samsung é o primeiro resultado de várias gerações planejadas de gráficos AMD RDNA em SoCs Exynos", disse o executivo da AMD. vice-presidente sênior de tecnologias Radeon, David Wang.

"Mal podemos esperar para que os clientes de telefones celulares experimentem as ótimas experiências de jogo com base em nossa colaboração tecnológica."

Outros recursos do Exynos 2200 incluem uma poderosa IA no dispositivo, uma CPU octa-core composta por um núcleo principal Arm Cortex-X2, três grandes núcleos Cortex-A710 equilibrados em desempenho e eficiência e quatro pequenos núcleos Cortex-A510 com baixo consumo de energia. -cores, além de um modem 5G.

É provável que conduza os telefones da série Samsung Galaxy S22 em algumas regiões, embora outros sejam executados no processamento Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm.

Escrito por Rik Henderson.