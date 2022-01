Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há rumores de que o Samsung Galaxy S22 será anunciado no evento Unpacked da Samsung, que a Samsung confirmou agora como programado para 8 de fevereiro de 2022 no DDaily da Coréia .

Isso é um pouco mais cedo no ciclo anual do que o habitual, com rumores sugerindo que as pré-encomendas serão abertas em 9 de fevereiro, com aparelhos pré-comprados chegando aos clientes em 21 de fevereiro, com vendas nas lojas começando em 24 de fevereiro.

Você notará que a última dessas datas precede o Mobile World Congress 2022 , que deve começar em Barcelona a partir de 28 de fevereiro de 2022. Uma boa plataforma para a Samsung exibir seus novos dispositivos, sem dúvida, mas não o site para um evento de lançamento - mais uma vitrine do ecossistema Galaxy como um todo.

Tem havido muito foco no Galaxy S22, pois parece ser o aparelho que finalmente coloca a série Note na cama, pois acredita-se que o primeiro funcione com uma caneta S Pen. Pensa-se que esta será apenas a reserva do aparelho S22 Ultra maior, com os aparelhos menores S22 e S22 Plus não se beneficiando.

O fato de o evento ocorrer tão cedo após o lançamento do Galaxy S21 FE (Fan Edition) também é interessante, o que parece mais provável resultado de atrasos na cadeia de suprimentos do que de uma chegada pré-planejada.

Espera-se que o S22 vá muito além de seu aparelho FE de especificações mais baixas, com o uso da plataforma Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm, ou Exynos 2200 no mercado coreano.

Outros detalhes que incluímos em nosso recurso de rumores do Galaxy S22 , detalhando os últimos meses de preparação para o lançamento agora iminente. Confira isso para obter detalhes completos do que podemos esperar em 8 de fevereiro.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Escrito por Mike Lowe.