O evento de lançamento do Samsung Galaxy S22 Unpacked pode ser em 8 de fevereiro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De acordo com um relatório recente, a Samsung pode estar planejando anunciar seus próximos smartphones da série Galaxy S muito em breve.

Samsung Galaxy Unpacked está previsto para acontecer em 8 de fevereiro, de acordo com o artigo.

Durante o evento, a Samsung deverá revelar a família Galaxy S22 , que provavelmente incluirá um modelo regular Plus e Ultra , com o primeiro atuando como o sucessor espiritual da série Galaxy Note equipada com S Pen.

O relatório vem do DDaily - uma publicação coreana - que cita um ditado oficial da Samsung (traduzido): "Confirmamos o evento para ser realizado em 8 de fevereiro e estamos discutindo o prazo de envio dos convites até o final de janeiro."

É uma data que foi sugerida anteriormente , e este relatório adiciona mais crédito a essa sugestão.

Também é alegado que o telefone estará disponível para pré-encomenda a partir de 9 de fevereiro, com as unidades pré-encomendadas sendo enviadas a partir de 21 de fevereiro e uma distribuição mais ampla no varejo em 24 de fevereiro. Os convites oficiais à mídia devem ser enviados em algum momento próximo ao final de janeiro.

Embora a própria Samsung não tenha confirmado oficialmente a data de lançamento, ele se alinha com o que esperaríamos da série Galaxy S.

A série de telefones deve apresentar processadores Snapdragon e Exynos de próxima geração, bem como versões atualizadas dos painéis de exibição de taxa de atualização de 120 Hz encontrados nos modelos atuais.

Dado o momento de lançamento e o preço do Galaxy S21 FE, esperamos que todos tenham o preço dos telefones principais. Depois de meses de rumores, será bom finalmente obter as informações oficiais pelos telefones. Espere que a conversa online aumente nas próximas semanas.

Escrito por Cam Bunton.