O vazamento do Galaxy S22 Ultra mostra o próximo carro-chefe da Samsung com uma S Pen ao lado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A próxima série carro-chefe da Samsung, o Galaxy S22, vazou novamente por cortesia de Evan Blass, que compartilhou renderizações do modelo Ultra no Twitter.

Não há como negar que se parece com um Galaxy Note , provavelmente devido à sua tela mais larga e à S Pen. Ele também possui um conjunto de câmeras que lembra oGalaxy S21 Ultra . Então, se você gostou da funcionalidade da série Note, mas também amou o design da série carro-chefe do ano passado, então você não ficará desapontado com o Galaxy S22 - isto é, se essas renderizações forem para acreditar.

Blass, também conhecido como @evleaks, tem um bom histórico, entretanto.

Se a Samsung mantiver seu padrão de data de lançamento regular, a empresa anunciará o Galaxy S22 Ultra e o resto da série S22 em fevereiro de 2022. A série Galaxy S21 - consistindo no padrão S21, S21 + e S21 Ultra - foi revelada por último Janeiro, então seus sucessores chegarão em breve.

No momento, não está claro se janeiro é o novo cronograma para a linha Galaxy S ou se a Samsung retornará ao padrão anterior. A data de 8 de fevereiro de 2022 foi sugerida em alguns relatórios recentes, com a data de venda em 18 de fevereiro de 2022, embora nada tenha sido oficializado.

