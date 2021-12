Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ontem, mostramos algumas fotos práticas do Samsung Galaxy S22 Ultra , postadas no Twitter.

Hoje, temos renderizações de cores diferentes que você pode esperar quando o novo telefone Samsung for lançado junto com o S22 e S22 + normais .

Criado pela Technizo Concept para LetsGoDigital , as impressionantes renderizações são baseadas em rumores, especulações e vazamentos de imagens "oficiais" que estiveram voando pela internet recentemente.

O design do telefone é idêntico ao das fotos práticas que vimos anteriormente, enquanto as cores a serem lançadas são preto, branco, verde e vermelho bordô, com um rosé / roxo para finalizar a gama.

Diz-se que a parte traseira do telefone é de vidro, mas com um acabamento fosco para que pareça mais premium e menos escorregadio na mão.

Uma S Pen correspondente está incluída nas renderizações, que é baseada em uma série de rumores que afirmam que o Galaxy S22 Ultra substituirá efetivamente a série Note agora cancelada.

Outras informações que vazaram sugerem que o Ultra virá com uma tela Quad HD + de 6,8 polegadas com HDR e 120Hz. Ele também roda no novo processador Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm.

Não teremos que esperar muito para descobrir, com sorte - a Samsung irá revelar o Galaxy S22 Ultra ao lado de seus familiares em fevereiro de 2022.