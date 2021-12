Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É quase certo que a Samsung vai finalmente revelar seu próximo telefone "Fan Edition" durante a CES 2022 na próxima semana.

Muito atrasado e até mesmo considerado abandonado, espera-se que o Samsung Galaxy S21 FE 5G faça sua estréia durante o keynote da Samsung na CES ou logo depois. Ele será lançado rapidamente uma semana depois, garantindo que tenha a chance de brilhar antes que a série Samsung Galaxy S22 chegue em fevereiro / março.

Com toda a honestidade, não há muito o que "desvendar" como tal. Por causa de seus inúmeros atrasos, ele foi objeto de mais vazamentos e rumores do que a maioria dos mid-rangers, incluindo alguns vídeos do telefone em pessoa.

O mais recente - um unboxing - foi postado no YouTube por MMMike , que afirma ter o modelo do consumidor.

Nele podemos ver a caixa e o celular na cor oliva, ainda ligado para comprovar que funciona. Não podemos validar isso, e a própria Samsung não gosta muito de tais vazamentos atualmente (tendo enviado avisos de remoção para práticas semelhantes), mas parece convincente o suficiente. E embora não seja um clipe longo, MMMike também postou o que ele chama de "revisão" do telefone.

Se for kosher, o Samsung Galaxy S21 FE parece um aparelho decente, especialmente porque ouvimos que ele vai custar apenas £ 699 - tão improvável que exija muito de uma taxa em um plano de celular decente.

Manteremos nossos ouvidos atentos à construção do CES, caso haja mais rumores.

