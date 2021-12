Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Espera-se que a família de dispositivos Samsung Galaxy S22 seja oficialmente revelada em fevereiro de 2022, mas como de costume, foram sujeitos a inúmeros vazamentos ao longo do último mês ou assim.

A última é uma das mais significativas, no entanto, com uma série de fotos supostamente práticas do pai da série - o Samsung Galaxy S22 Ultra .

Postados pelo usuário do Twitter @ hypark22 , eles mostram um telefone que corresponde a várias outras imagens vazadas anteriormente e menos definidas.

Você pode ver a unidade da câmera claramente na parte traseira, que é colocada na caixa ao invés de elevada como o modelo equivalente de 2021.

Você também pode ver o design da borda arredondada, graças a uma foto de um ângulo superior.

Há apenas uma imagem da tela, e nenhuma delas ligada, o que nos faz pensar se este é um protótipo inoperante ou o primeiro modelo de linha de produção. De qualquer forma, é considerado o design final, portanto, se for verdadeiro, dá uma boa indicação do que esperar em termos de design.

Em termos de especificações, aprendemos anteriormente que o Ultra virá com uma tela Quad HD + de 6,8 polegadas com HDR e 120Hz. É provável que funcione no novo processador Snapdragon 8 Gen 1 da Qualcomm.