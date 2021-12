Samsung Galaxy S21 FE vaza em vídeo, duas vezes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Samsung Galaxy S21 FE tem lançamento previsto para o início de janeiro e embora nada seja oficial ainda em termos de data de anúncio, tanto foi revelado sobre o dispositivo em rumores que, bem, não há muito o que anunciar.

Os últimos vazamentos não apenas detalham as especificações. Em vez disso, são vídeos que mostram o Galaxy S21 FE no mundo real, dando aos fãs uma ideia do que podem esperar na pele.

O primeiro vídeo prático vem do usuário do Instagram @ habla.concamilo ( via Android Headlines ) e mostra o Galaxy S21 FE na cor Lavendar que a própria Samsung vazou acidentalmente em seu próprio Instagram há alguns meses. Não muito mais é revelado pelo vídeo, mas o acabamento fosco parece adorável.

Veja esta postagem no Instagram Uma postagem compartilhada por Hablaconcamilo (@ habla.concamilo)

O segundo vídeo oferece um pouco mais. É um vídeo de unboxing cortesia de HD Blog.it ( via Sammobile ) que não apenas revela nenhum fone de ouvido ou plugue de alimentação na caixa, mas também uma caixa ecologicamente correta. O vídeo mostra a cor grafite do S21 FE e, novamente, é um acabamento fosco que parece ótimo.

O vídeo confirma a tela Full HD + de 6,4 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz , processador Qualcomm Snapdragon 888 (embora uma versão Exynos também seja esperada) e 6 GB de RAM com 128 GB de armazenamento. Ele também confirma as especificações da bateria e da câmera de 4500mAh. Você pode assistir abaixo para ver o que você pensa.

Para todos os rumores em torno do Samsung Galaxy S21 FE, você pode acessar nosso recurso separado , mas não deve demorar muito até que os detalhes oficiais sejam divulgados.

