Data de lançamento do Samsung Galaxy S21 FE e vazamentos de preços

(Pocket-lint) - O Galaxy S21 Fan Edition (FE) da Samsung tem sido citado há vários meses, com quase todas as suas especificações detalhadas em vários relatórios. Os últimos vazamentos revelam a data potencial de lançamento e os preços, dando-nos um quadro bastante completo.

Embora nenhum anúncio oficial tenha sido feito pela Samsung em termos de data de lançamento, o dispositivo apareceu acidentalmente no site da Samsung no Reino Unido e Irlanda, antes de ser retirado. Identificado pelo usuário do Twitter @ chun888 ( via MySmartPrice ), a lista confirma uma cor Olive, bem como variantes de armazenamento de 128 GB e 256 GB.

Os preços do Galaxy S21 FE não são inovadores ...



Exclusivo: a Samsung lançará o S21 FE no Reino Unido a estes preços:



£ 699 para a variante de 128 GB



£ 749 para a variante de 256 GB



Lançamento em 4 de janeiro.

Pensamentos? # GalaxyS21FE



Link e crédito: https://t.co/5AFubk4IxD pic.twitter.com/xdcUXogv6P - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 21 de dezembro de 2021

O modelo de 128 GB tem o preço de € 769 na lista, e o de 256 GB tem o preço de € 839. Um vazamento diferente, de Ishan Agarwal , sugere que o preço do Reino Unido será de £ 699 para o modelo de 128 GB e £ 749 para o modelo de 256 GB. Atualmente, não há informações sobre preços nos EUA.

A lista da Samsung também confirma o design que vimos aparecer em uma série de vazamentos, porém, com uma caixa tripla para câmera traseira no canto superior esquerdo, com a mesma cor do painel traseiro. Relatórios anteriores afirmam que o dispositivo terá uma câmera principal de 12 megapixels, um sensor ultra-wide de 12 megapixels e um sensor telefoto de 8 megapixels com zoom ótico 3x.

Em termos de data de lançamento, já ouvimos falar de 11 de janeiro antes, que agora tem o suporte do vazador Evan Blass , junto com algumas versões novas do dispositivo. Embora a Samsung ainda não tenha confirmado, parece que há muito pouco a ser revelado e se Blass e outros forem precisos, não temos muito mais tempo para esperar.