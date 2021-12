Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A gama de smartphones Galaxy A da Samsung fica abaixo das linhas carro-chefe do Galaxy S e Galaxy Z, mas empresta muitos dos recursos premium do Galaxy S, oferecendo excelente desempenho e valor para o dinheiro.

Espera-se que o Samsung Galaxy A53 suceda ao excelente Galaxy A52 e, embora atualmente não seja oficial, houve vários rumores sugerindo quais especificações ele poderia oferecer.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy A53.

Início de 2022

Foi alegado que o Samsung Galaxy A53 entrou em produção na fábrica da Samsung em Noida, o que combinado com uma lista do Geekbench, sugere que podemos ver o dispositivo mais cedo ou mais tarde.

Por enquanto, não há uma data definida para os rumores - embora 31 de dezembro já tenha sido divulgado. Esperaríamos ver o Samsung Galaxy A53 no início de 2022. O Galaxy A52 foi lançado em março de 2021.

Semelhante ao Galaxy A52

Mais refinado

Nova coloração

Segundo os rumores, o Samsung Galaxy A53 terá um design semelhante ao Galaxy A52 com uma câmera furada centralizada na parte superior da tela e uma câmera quadrada traseira na parte traseira, posicionada no canto superior esquerdo.

Com base nas renderizações, parece que o A53 terá uma caixa de câmera mais perfeita que se mistura melhor com a parte traseira, e bordas mais refinadas na caixa. Também parece não haver entrada para fone de ouvido.

Afirma-se que o Samsung Galaxy A53 virá em branco, preto, azul e uma nova cor laranja. Uma resistência IP67 à água e poeira também é esperada - como o A52 oferecido, e diz-se que mede 8,14 mm de espessura, que é um pouco mais fino que seu antecessor.

6,5 polegadas, AMOLED

Full HD +

Sensor de impressão digital no display

O Samsung Galaxy A53 deverá apresentar uma tela AMOLED de 6,5 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz . Não se espera que esta taxa de atualização seja variável como a gama do Galaxy S21.

Porém, foi pensado para ter uma resolução Full HD + e um sensor de impressão digital no display .

Exynos 1200 / Qualcomm Snapdragon 778G

6 GB de RAM / 128 GB de armazenamento

Bateria de 5000mAh

Pensa-se que o Samsung Galaxy A53 será executado em um novo chipset Exynos - o 1200, ou o chipset Qualcomm Snapdragon 778G. Alega-se que não haverá modelo 4G desta vez, com uma opção apenas 5G .

De acordo com um teste de benchmark, o Galaxy A53 oferecerá 6 GB de RAM e, embora nenhum armazenamento tenha sido detalhado até o momento, esperamos 128 GB. Esperamos que a expansão microSD oferecida pelo A52 permaneça, mas ainda não está claro.

A bateria deve ser atualizada no Galaxy A53 para uma célula de 5000mAh em vez de 4500mAh. Suporte de carregamento rápido também é esperado.

Câmera traseira quádrupla

Sensor principal de 64 MP

O Samsung Galaxy A53 vem com uma câmera traseira quádrupla como seu predecessor e também vai ter a mesma câmera principal, que seria uma câmera de 64 megapixels.

Os rumores ainda não detalharam as especificações de outras câmeras, embora o Galaxy A52 ofereça um sensor principal de 64 megapixels, sensor ultra-grande angular de 12 megapixels, sensor macro de 5 megapixels e sensor de profundidade de 5 megapixels. Ele também possui uma câmera frontal de 32 megapixels.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy A53.

O Samsung Galaxy A53 apareceu em um benchmark , aparentemente com o próximo chipset Exynos 1200 e 6 GB de RAM.

Um relatório sobre o Galaxyclub.nl sugeriu que o Samsung Galaxy A53 virá com uma bateria de 5000mAh, que é uma pequena atualização do A52.

Leaker OnLeaks e Digit publicaram algumas renderizações do Samsung Galaxy A53 mostrando um design semelhante ao Galaxy A52, embora mais uniforme.

O Galaxyblog.nl relatou que o Samsung Galaxy A53 virá com uma tela de 120 Hz, e também deve ter o mesmo sensor principal da câmera traseira de seu predecessor. Uma coloração laranja também é sugerida.

De acordo com o informante Fron Tron , a próxima geração do Samsung Galaxy A Series virá com os Novos Exynos com gráficos AMD, semelhantes ao que é esperado para o Galaxy S22.