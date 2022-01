Data de lançamento, especificações, rumores e notícias do Samsung Galaxy A53

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha de smartphones Galaxy A da Samsung fica abaixo das principais linhas Galaxy S e Galaxy Z, mas empresta muitos dos recursos premium do Galaxy S, oferecendo ótimo desempenho e valor pelo dinheiro.

Espera-se que o Samsung Galaxy A53 seja o sucessor do excelente Galaxy A52 e, embora atualmente não seja oficial, houve vários rumores sugerindo quais especificações ele pode oferecer.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy A53.

Início de 2022 - antes do Galaxy Unpacked?

Foi alegado que o Samsung Galaxy A53 entrou em produção na fábrica da Samsung em Noida, que combinado com uma listagem do Geekbench, sugere que podemos ver o dispositivo mais cedo ou mais tarde - o pensamento atual de que ele aparecerá antes do lançamento do Galaxy S22. em 8 de fevereiro.

Dito isto, o Galaxy A52 foi lançado em março de 2021, então talvez sua chegada possa cair mais tarde do que o evento principal Unpacked.

Semelhante ao Galaxy A52

Mais refinado

Nova paleta de cores

De acordo com os rumores, o Samsung Galaxy A53 terá um design semelhante ao Galaxy A52 com uma câmera perfurada centralizada na parte superior da tela e uma câmera traseira quádrupla na parte traseira, posicionada no canto superior esquerdo.

Com base em renderizações, parece que o A53 terá uma caixa de câmera mais perfeita que combina melhor com a parte traseira e bordas mais refinadas na caixa. Também parece não haver fone de ouvido.

Alega-se que o Samsung Galaxy A53 virá em branco, preto, azul e uma nova cor laranja. Também é esperada uma classificação de resistência à água e poeira IP67 - assim como o A52 oferecido - e diz-se que mede 8,14 mm de espessura, um pouco mais fino que seu antecessor.

6,4 polegadas, AMOLED

Resolução FullHD+

Sensor de impressão digital na tela

Espera-se que o Samsung Galaxy A53 tenha um display AMOLED de 6,4 polegadas com taxa de atualização de 120Hz . Não se espera que essa taxa de atualização seja variável, como você encontrará na faixa Galaxy S21 (e, presumivelmente, na próxima faixa S22).

Pensa-se que tenha uma resolução Full HD + - cerca de 2400 x 1080 pixels - e apresente um sensor de impressão digital na tela .

Exynos 1200/Qualcomm Snapdragon 778G

Rumores de MediaTek Dimensity - improvável

Mínimo de 8 GB de RAM / 128 GB de armazenamento

Bateria de 5000mAh, carregamento de 25W

Pensa-se que o Samsung Galaxy A53 será executado em um novo chipset Exynos 1200. No entanto, isso geralmente não é o caso de todos os mercados, portanto, preveja que o chipset Snapdragon 778G da Qualcomm possa aparecer. Há também alguns rumores de que ele poderia abrigar um chipset MediaTek - mas com o Dimensity 9000 capaz de enfrentar o Snapdragon 8 Gen 1 de ponta da Qualcomm, isso parece altamente improvável.

Alega-se que não haverá modelo 4G desta vez, com uma opção somente 5G .

De acordo com um teste de benchmark, o Galaxy A53 oferecerá no mínimo 8 GB de RAM e, embora nenhum armazenamento tenha sido detalhado ainda, esperamos um mínimo de 128 GB. Esperamos que a expansão microSD oferecida pelo A52 permaneça - mas ainda não está claro e, como não há fone de ouvido de 3,5 mm, não ficaríamos surpresos se o slot de expansão do cartão também fosse cortado.

Espera-se que a bateria seja atualizada no Galaxy A53 para uma célula de 5000mAh em vez de 4500mAh. O suporte de carregamento rápido a 25W também é esperado, mas não há informações sobre o suporte ao carregamento sem fio - não o esperaríamos em um aparelho de médio porte.

Câmera traseira quádrupla

Sensor principal de 64MP (com OIS)

12MP de largura, 5MP macro, 5MP de profundidade?

Diz-se que o Samsung Galaxy A53 vem com uma câmera traseira quádrupla e afirma que ostentará a mesma câmera principal de 64 megapixels estabilizada opticamente (OIS) que seu antecessor A52.

Rumores ainda não detalharam outras especificações da câmera, embora o Galaxy A52 ofereça um sensor principal de 64MP, ultra-wide de 12MP, sensor macro de 5MP e sensor de profundidade de 5MP. O pensamento é que o A53 ecoará essa especificação.

Diz-se também que tem uma câmera frontal de 32 megapixels espreitando por essa abertura.

O A53 e o A33 aparecem nas páginas de suporte da Samsung , sugerindo um lançamento iminente.

O Samsung Galaxy A53 apareceu em um benchmark , aparentemente com o próximo chipset Exynos 1200 e 6 GB de RAM.

Um relatório no Galaxyclub.nl sugeriu que o Samsung Galaxy A53 virá com uma bateria de 5000mAh, que é uma pequena atualização do A52.

A Leaker OnLeaks e a Digit publicaram algumas renderizações do Samsung Galaxy A53 mostrando um design semelhante ao Galaxy A52, embora mais uniforme.

O Galaxyblog.nl informou que o Samsung Galaxy A53 virá com uma tela de 120Hz, e também é esperado que tenha o mesmo sensor de câmera traseira principal que seu antecessor. Uma cor laranja também é sugerida.

De acordo com o informante Fron Tron , a próxima geração do Samsung Galaxy A Series virá com Novos Exynos com gráficos AMD, semelhante ao esperado para o Galaxy S22.

