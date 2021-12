Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um sucessor do O excelente Galaxy S20 FE surgiu online, graças a renderizações postadas no Twitter por um conhecido vazador.

Samsung A série Galaxy S21 chegou às lojas no início de 2021. Um ano depois, ainda há muitos rumores circulando sobre um modelo S21 potencialmente mais barato chegando ao mercado. Chamado de Galaxy S21 Fan Edition , ou S21 FE, o boato atualmente espera que ele seja lançado na CES 2022 em janeiro. E esses relatórios têm mais peso agora que a EVLeaks publicou renderizações do Galaxy S21 FE.

Este último vazamento mostra o dispositivo em quatro cores diferentes, e a clareza das imagens faz você se perguntar se o dispositivo realmente está prestes a estrear.

Evleaks

Claramente, o Galaxy S21 FE parece quase idêntico ao Galaxy S21. Supostamente, as especificações também não são muito diferentes. Ele deve ser lançado com uma tela AMOLED de 120 Hz de 6,4 polegadas, proteção Gorilla Glass Victus, um processador Exynos 2100 ou Snapdragon 888, 6 GB ou 8 GB de RAM, armazenamento não expansível de 128 GB / 256 GB e uma configuração de câmera traseira composta por 12 , Lentes de 12 e 8 megapixels (padrão, ultra-grande angular e zoom).

Haverá também uma câmera frontal de 32 megapixels e uma bateria de 4.500mAh com suporte para carregamento de 25W com fio e 15W sem fio.

Em termos de preço, o Galaxy S21 FE provavelmente ficará abaixo do Galaxy S21 - se for o caso. O Galaxy S20 FE começa em £ 599 no Reino Unido para o modelo 4G, com o modelo 5G custando £ 599 no Reino Unido e $ 599 nos EUA, portanto, esperaríamos um valor aproximado semelhante para o Galaxy S21 FE.

Para mais informações sobre o intermediário ainda a ser anunciado, consulte nosso resumo de boatos:

As melhores ofertas apenas para SIM: dados 5G ilimitados por £ 16 / m no Three Por Rob Kerr · 15 Dezembro 2021