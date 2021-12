Manual do usuário Samsung Galaxy S21 FE confirma que o dispositivo está chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Fan Edition do Samsung Galaxy S21 tem sido alvo de rumores há vários meses. Embora tenha havido alguns rumores de que o dispositivo seria cancelado, especulações mais recentes sugerem que ele será lançado em janeiro de 2022 na CES e o último vazamento certamente apóia isso.

O vazador serial Evan Blass - também conhecido como @Evleaks - tuitou um link para o manual do usuário de suporte do Samsung Galaxy S21 FE no site da empresa. O manual foi removido, embora sua existência em primeiro lugar certamente forneça evidências muito concretas de que o S21 FE será lançado em algum ponto.

Blass também ofereceu um render do Galaxy S21 FE, que oferece um design semelhante ao Galaxy S21, mas com uma caixa de câmera que é da mesma cor do resto do corpo. O Galaxy S21 tem uma moldura de cor diferente da carcaça em comparação.

De acordo com relatórios anteriores, o Galaxy S21 FE terá uma estrutura de plástico, virá com uma resistência IP68 à água e poeira e terá uma tela Full HD + de 6,4 polegadas. Ele deve ter uma taxa de atualização de 120 Hz e deve funcionar no chipset Qualcomm Snapdragon 888 , ou Exynos 2100, dependendo da região.

Uma câmera traseira tripla é esperada, e dizem que virá com uma bateria de 4500mAh. Você pode ler todos os rumores em nosso artigo separado . Também temos um recurso que compara suas especificações rumores com o Galaxy S21.