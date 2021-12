O design e as especificações do Samsung Galaxy A73 vazam por completo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Excelente mid-range da Samsung Uma série de smartphones pode estar prestes a receber uma nova adição no Galaxy A73 se o último vazamento for alguma indicação.

O Galaxy A73 sucederá o Galaxy A72 como carro-chefe da série A, e espera-se que traga uma câmera traseira quádrupla, uma câmera perfurada e uma tela enorme de 6,7 polegadas com resolução Full HD + e taxa de atualização de 90Hz .

As renderizações foram publicadas pelo vazador serial @OnLeaks em associação com a Zoutons e mostram um dispositivo adorável com características de design da série Galaxy S mais premium, embora com algumas diferenças - típicas da série A.

Diz-se que mede 163,8 x 76,0 x 7,6 mm, apresenta uma moldura de plástico e oferece um ecrã plano. As cores são preto e dourado e as renderizações mostram uma câmera traseira quádrupla, que oferece um sensor principal de 108 megapixels.

Diz-se que o programa está executando o Qualcomm Snapdragon 750G, que é compatível com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Diz-se também que há uma bateria de 5000mAh a bordo, com suporte para carregamento rápido de 33W.

De acordo com o vazamento, podemos esperar que o Samsung Galaxy A73 chegue em dezembro de 2021 e custe cerca de 32.999 rúpias, o que custa cerca de £ 330 ou US $ 450. Porém, nada é oficial ainda.