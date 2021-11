Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Foi relatado que a Samsung está encerrando sua produção do Galaxy Note 20 , encerrando uma série de telefones que não viu um novo modelo lançado em mais de um ano.

A Samsung não atualizou sua linha de notas em 2021, em vez disso, optou por dar ao Galaxy S21 Ultra e ao Galaxy Z Fold 3 suporte para a S-Pen. E rumores sugerem que o S22 Ultra será um Galaxy Note em tudo, exceto no nome.

Agora, a ET News está relatando que a linha de produção do Galaxy Note 20 da Samsung está fechando, com recursos indo para dobráveis e a próxima linha S22.

Se for verdade, o que está escrito na parede sobre essa mudança está claro há alguns meses. Sem nenhuma nova série Note para 2021 e um S22 Ultra com probabilidade de ocupar seu lugar no próximo ano, os sinais estavam lá.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 26 Novembro 2021

É um movimento que também faz muito sentido. No início, a série Note foi uma espécie de pioneira e foi o primeiro telefone popular a ser lançado com uma tela consideravelmente maior do que o padrão de 3,5 polegadas da época.

Com o passar dos anos, com as telas ficando cada vez maiores e os telefones maiores se tornando a norma, chegou-se a um ponto em que a única distinção entre o Note e o maior telefone Galaxy S era o S-Pen.

Em 2021, com o suporte para a S-Pen agora oferecida em outros modelos e com as linhas dobráveis Z Flip e Z Fold assumindo o manto de pioneiro, a série Note realmente não precisa existir.