Imagens reais do Samsung Galaxy S21 FE vazaram

(Pocket-lint) - Novos vazamentos mostram fotos práticas de um Galaxy S21 FE real da Samsung , revelando que muitos recursos vazados anteriormente são bastante precisos.

De acordo com o vazador, Abhishek Soni , o Galaxy S21 FE terá uma estrutura de metal com uma parte traseira de plástico. Do lado positivo, ele diz que o design o torna muito leve. Ele não terá um conector de fone de ouvido de 3,5 mm e nenhum slot para cartão SD também.

As fotos mostram uma matriz tripla de câmeras na parte traseira e ele diz que são 12 megapixels, 12 megapixels e 8 megapixels, respectivamente. Ao lado de uma impressionante câmera frontal de 32 megapixels, para selfies ridiculamente detalhados.

O dispositivo terá um leitor de impressão digital no display e um display AMOLED full HD de 120 Hz. É mostrado em preto, mas vazamentos anteriores sugerem que quatro cores estarão disponíveis no lançamento.

A versão mostrada tem um processador Snapdragon 888 e o vazador diz que não tem mais informações sobre a variante Exynos ou se será lançado.

No geral, não é muito diferente do que esperávamos dos vazamentos anteriores, mas é bom ver na pele. Especialmente porque circularam rumores de que o dispositivo seria totalmente cancelado graças à atual escassez de chips.

Rumores afirmam que o S21 FE será lançado em janeiro de 2022 na CES. O preço deve estar em linha com o S20 FE em cerca de £ 599 no Reino Unido e US $ 599 nos EUA.