Samsung Galaxy S22 Ultra aparece no benchmark, atrás da Apple

(Pocket-lint) - Espera-se que a Samsung revele o Galaxy S21 FE em janeiro de 2022, seguido pelo carro-chefe da série Galaxy S22 em fevereiro. Houve uma série de relatórios sobre a gama do Galaxy S22, mas o mais recente sugere que pode não ser tão rápido quanto os concorrentes.

O Galaxy S22 Ultra apareceu em um site da Geekbench ( localizado por MySmartPrice ) com o número do modelo SM-S908B. Diz-se que é alimentado pelo chip s5e9925, que é considerado um número de modelo do Exynos 2200, sugerindo que a linha S22 virá em variantes Qualcomm e Exynos dependendo da região, como a linha S21 .

De acordo com o benchmark, o S22 Ultra com o chip Exynos pontuou 691 e 3167 nos testes single-core e multi-core do Geekbench, enquanto o chip A15 da Apple pontuou 1732 e 4685.

A lista sugere que o S22 Ultra virá com 8 GB de RAM - embora um modelo de 12 GB também seja esperado - e acredita-se que o modelo de 12 GB oferecerá 512 GB de armazenamento. O Android 12 deve estar funcionando direto da caixa.

Em termos de outros rumores, o Galaxy S22 Ultra virá com uma câmera quádrupla na parte traseira que tem uma câmera principal de 108 megapixels, combinada com uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels e duas câmeras telefoto de 10 megapixels. Um display AMOLED de 6,8 polegadas é esperado na frente, com uma câmera furada e acredita-se que haja uma S Pen embutida.

Você pode ler todos os rumores em torno do Samsung Galaxy S22 Ultra em nosso artigo separado .